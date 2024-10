Donald Trump ou Kamala Harris ? Ces stars ont fait leur choix

Billie Eilish va voter pour Kamala Harris

La chanteuse oscarisée et son frère, le musicien Finneas, ont fait savoir sur Instagram qu'ils allaient voter pour Kamala Harris et Tim Waltz "parce qu'ils se battent pour protéger le droit des femmes, notre planète et notre démocratie" dans le but de combattre "les extrémistes".