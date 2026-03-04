Après 12 ans de diffusion, cette série épique s'achève très bientôt sur Netflix

Devenue incontournable en 8 saisons et 12 ans de diffusion, cette série va bientôt faire ses adieux sur Netflix. La date de diffusion approche.

Depuis l'avènement des plateformes de streaming qui misent sur les mini-séries et les programmes courts, il est de plus en plus rare de voir des séries continuer à passionner les téléspectateurs sur une dizaine d'années et presque autant de saisons. L'une d'entre elles, qui a fait les belles heures de Netflix, va s'achever dans les prochains mois, après 8 saisons, 101 épisodes et 12 ans d'existence.

Car le tournage d'Outlander s'est achevé à la fin du mois de septembre dernier et la diffusion est programmée pour ce début mars 2026. Depuis 2014, cette adaptation des romans de Diana Gabaldon, mêlant histoire et fantastique, raconte l'histoire d'une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve magiquement transportée en 1743, alors que l'Ecosse est en proie à la révolte. Elle y rencontre l'ancêtre de son mari, mais surtout un guerrier des Highlands, et se retrouve déchirée entre deux époques et deux hommes.

Romantique, fantastique, dramatique et historique, Outlander coche de nombreuses cases pour séduire un grand nombre de spectateurs. Souvent louée pour son esthétique et sa production épique (avec des scènes de bataille et des enjeux dramatiques forts), la série décroche ainsi la note de 91% d'avis positifs de la presse sur Rotten Tomatoes, 3,7/5 de la presse et 4,2/5 du public sur Allociné.

La fin de Outlander va logiquement créer l'événement, d'autant plus que la longévité de la série en faisait un rendez-vous récurrent pour ses fans. "Plus qu'une série, on est une famille", avait écrit le compte Instagram du programme à l'annonce de la fin du tournage en septembre dernier. "Et si le tournage a pris fin, ce voyage n'est pas encore complètement fini, ce n'est que le début." Un spin-off, intitulé Blood of my blood, centré sur les parents de Jamie Fraser, a vu le jour le 8 août 2025.

Les fans doivent donc se préparer à tourner la page de Outlander. La saison 8 est programmée sur Netflix pour une diffusion dès le samedi 7 mars 2026. Contrairement aux autres séries de la plateforme de streaming, la diffusion se fait de manière hebdomadaire : un nouvel épisode est mis en ligne chaque samedi. De quoi permettre de prolonger les adieux à Jamie et Claire.