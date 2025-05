Préparez vos mouchoirs : c'est le plus beau film à voir en streaming cette semaine

Ce film d'animation bouleversant est l'un des immanquables de la semaine, c'est en streaming que vous allez verser une petite larme !

Le cinéma est l'un des meilleurs moyens de s'évader de son quotidien. Que l'on y cherche les rires ou les larmes, les films permettent de s'échapper et parfois de mieux comprendre le monde qui nous entoure, passé ou présent. Cette semaine, il est possible de rattraper en streaming un film d'animation puissant et bouleversant qui évoque l'une des périodes les plus sombres de l'Histoire. Vous pouvez déjà sortir vos mouchoirs.

Réalisé par Michel Hazanavicius, ce conte suit un couple de bûcherons polonais, âgés et sans enfant, en pleine Seconde Guerre mondiale. Ils vivent près d'une voie de chemin de fer qui traverse la forêt, et qui transporte les déportés vers les camps de concentration. Un jour, une "marchandise", un bébé enveloppé dans un châle, est jeté du train par son père qui essaie de la sauver avant d'arriver aux camps. La bucheronne recueille l'enfant contre l'avis de son mari, qui a des préjugés antisémites.

La plus précieuse des marchandises est l'adaptation du roman du même nom, écrit par Jean-Claude Grumberg et publié en 2019. Ce film d'animation offre un nouveau regard sur la Shoah en mettant en lumière les Justes qui ont pu sauver des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Au casting, on peut reconnaître les voix de Dominique Blanc, Grégory Gadebois et Denis Podalydès. Il s'agit également du dernier film de Jean-Louis Trintignant, qui a enregistré la voix du narrateur avant son décès le 17 juin 2022.

Servi par des dessins sensibles et sublimes, La plus précieuse des marchandises se révèle être un conte bouleversant qui se sert de la puissance figurative et évocative de l'animation pour montrer le pire de l'humanité, mais aussi le meilleur. Difficile de retenir son émotion face aux personnages extrêmement touchants, aux scènes qui évoquent de manière éloquentes l'horreur des camps, la (dés)humanisation, ou encore l'une des scènes finales, lorsque la mort et la vie se font face. Sorti le 20 novembre 2024, il est désormais disponible en streaming sur MyCanal depuis le 27 mai 2025.