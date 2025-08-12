"J'ai jamais autant pleuré" : la manière dont se termine l'une des meilleures séries Netflix a bouleversé les abonnés

Cette série acclamée, considérée par beaucoup comme l'un des meilleurs programmes de Netflix, s'est achevée après trois ans de diffusion. Sa fin n'a pas laissé les fans indifférents.

Il est souvent très difficile de dire au revoir à une série qui nous a accompagnés pendant plusieurs années. Les abonnés de Netflix l'ont expérimenté il y a quelques mois. Après trois ans de diffusion, cette série acclamée, considérée par beaucoup comme la meilleure série de la plateforme de streaming, s'est achevée le 23 novembre 2024.

Depuis que les fans ont regardé le dernier épisode, chacun y va de son commentaire sur X comme le prouvent les tendances en France : "J'ai jamais autant pleuré devant une série", écrit un internaute, "ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un vide comme ça en finissant une oeuvre", commente un autre. Pour un troisième, qui estime que ce programme a "marqué le monde de l'animation à tout jamais", "il va falloir plusieurs jours pour bien s'en remettre. J'ai pas les mots".

Et oui, Arcane, s'est terminé à la fin de l'année 2024. Les derniers épisodes de la saison 2 concluent en grandes pompes les histoires de Piltover et Zaun. Sans spoiler, sachez que ce final a été particulièrement tragique pour certains protagonistes, ou fort en émotions, ce qui explique les réactions enflammées des fans. L'épisode 7, qui met en avant le personnage d'Ekko (et un duo de Pomme et Stromae qui a pris d'assaut les radios depuis !), est particulièrement commenté sur les réseaux sociaux.

© COURTESY OF NETFLIX © 2024

Si cette dernière saison a des défauts (trop de personnages, trop d'intrigues condensées sur seulement 9 épisodes, des thématiques phares réduits à l'état d'ébauche...), elle a tout de même offert de très grands moments d'animation aux spectateurs, multipliant les styles graphiques et des scènes bouleversantes.

Les soucis de cette saison 2 peuvent s'expliquer par des ambitions revues à la baisse : les créateurs voulaient faire durer Arcane sur cinq saisons, mais la série coûtant trop cher (250 millions de dollars selon Variety), le nombre d'épisodes a été réduit. Cela n'a pas empêché les abonnés de Netflix d'être impressionnés par cette saison finale.

Mais pas de panique pour les fans, si l'histoire développée dans Arcane est bel et bien finie, cela ne signifie pas que l'univers du jeu vidéo League of Legends, qui inspire le programme, ne continuera pas de s'étendre... avec possiblement le retour d'anciens personnages. C'est en tout cas ce que peut laisser suggérer l'ultime plan de la série, et ce qu'ont laissé entendre les créateurs du programme, Riot Games et Fortiche Studios, qui ont annoncé travailler sur trois séries dérivées.

Les fans de la série d'animation découvriront d'autres pans de l'univers, et notamment les terres de Noxus maintes fois évoquées dans Arcane, mais aussi Ionia et Demacia. En attendant, les fans peuvent revivre certains des meilleurs moments de cette série définitivement marquante sur Netflix. Et si vous n'avez jamais vu Arcane, on vous conseille vivement d'y jeter un coup d'œil.