Si vous avez aimé Squid Game, vous adorerez cette série japonaise palpitante

Les abonnés de Netflix ont déjà binge-watché la saison 3 de Squid Game. La série coréenne a affolé les compteurs de la plateforme de streaming pour son final, puisque les trois saisons forment le top 3 des séries non anglophones les plus populaires à leur lancement de tous les temps sur la plateforme. La troisième saison est d'ailleurs la série qui a réalisé le meilleur lancement de l'année 2025, toute langue confondue.

Mauvaise nouvelle : il n'y aura pas de suite à Squid Game, à l'exception d'un remake américain en préparation. Pas de panique, les plateformes de streaming, dont Netflix, regorgent de programmes du même genre pour les fans. On vous recommande d'ailleurs de jeter un œil à une autre série venue du continent asiatique, dans laquelle les protagonistes doivent également participer à des jeux dangereux pour survivre.

Sortie le 10 décembre 2020, Alice in Borderland nous vient tout droit du Japon. Il s'agit de l'adaptation du manga du même nom, créé par Aso Haro. Dans le détail, l'intrigue suit un jeune homme sans emploi obsédé par les jeux vidéo, qui se trouve du jour au lendemain mystérieusement téléporté dans un Japon dystopique parallèle.

Dans cette version alternative de Tokyo, vidée de presque tous ses habitants, il se retrouve à devoir participer avec ses amis à des jeux mortels. Ils devront à la fois réussir à survivre dans cet univers hostile, mais également percer les mystères de cet univers.

Alice in Borderland est composée actuellement de deux saisons (la seconde est sortie en 2022) soit 16 épisodes au total. Elles ont toutes les deux reçues des critiques positives des abonnés de Netflix. La série japonaise reçoit la note de 7,7/10 sur l'Internet Movie Database, 90% d'avis positifs du public sur Rotten Tomatoes, et 4,2/5 sur Allociné. La saison 3 d'Alice in Borderland arrive enfin après une longue attente. Elle sort le 25 septembre sur Netflix.