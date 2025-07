Cette immense actrice a fêté ses 95 ans cette année, sa carrière a été détruite par un grand réalisateur

A 95 ans, cette actrice reste l'un des grands noms d'Hollywood. Elle a joué dans de grands classiques, mais sa carrière a été ralentie par un immense cinéaste.

Hollywood sait comment faire et défaire des carrières en un claquement de doigts. Les acteurs en ont souvent bien conscience, et savent que leur succès peut prendre fin du jour au lendemain au gré du box-office, de la volonté des producteurs ou du public. Et ce grand nom du cinéma américain, qui a fêté ses 95 ans le 19 janvier 2025, ne dira pas le contraire.

Si elle ne joue plus depuis plusieurs années, cette comédienne a tourné dans deux des plus grands classiques du cinéma américain des années 1960. Promise à une grande carrière, celle-ci a toutefois été ralentie à cause du réalisateur même qui l'avait pourtant lancée. Cette actrice, c'est Tippi Hedren.

Tippi Hedren est la star des "Oiseaux" d'Alfred Hitchcock. © Snap Stills / REX FEATURES/SIPA (publiée le 10/01/2025)

Ce mannequin a été découvert dans une publicité par Alfred Hitchcock, en 1961. Comme le réalisateur en a ensuite eu l'habitude avec d'autres comédiennes, il a fait de Tippi Hedren sa nouvelle muse. Elle signe un contrat avec lui et incarne les rôles principaux de deux des grands films du maître du suspense elle joue le premier rôle du film Les Oiseaux en 1963, et le rôle-titre de Pas de printemps pour Marnie l'année suivante. De quoi lancer durablement une immense carrière... Si Hitchcock lui-même n'en avait pas décidé autrement.

Car Tippi Hedren refuse les avances répétées du réalisateur américain (il l'embrasse de force, interdit qu'on s'approche d'elle...), et s'offusque du contrôle que celui-ci veut exercer sur elle. Or le contrat qu'elle a signé avec Alfred Hitchcock stipule qu'il peut accepter ou refuser les offres qu'il reçoit pour l'actrice. Il refusera ainsi tous les scénarios qu'il recevra ensuite pour Tippi Hedren. L'actrice perdra donc des rôles proposés par François Truffaut, Ralph Levy ou encore Edward Dmytryk. Le réalisateur en profitera pour la diffamer à Hollywood.

Une fois que Tippi Hedren récupère son contrat, elle joue dans La Comtesse de Hong Kong sous la direction de Charlie Chaplin (désastre commercial autant que critique). Alexander Payne ou David O. Russell finiront aussi par la diriger, mais aucun film dans lequel Tippi Hedren joue ne rencontrera le succès des deux films d'Hitchcock. Elle poursuivra cependant à tourner, surtout dans de nombreux films à petits budgets, et défendra la cause animale.

Si sa carrière n'a pas eu l'ampleur qu'elle aurait dû avoir, Tippi Hedren reste citée par de nombreuses actrices, comme Jodie Foster ou Naomi Watts, comme une source d'inspiration. Et pour la petite histoire, Tippi Hedren est également à la tête d'une grande famille à Hollywood : elle est la mère de Mélanie Griffith (Body Double, Working Girl), et la grand-mère de Dakota Johnson (50 nuances de Grey, The Materialists).