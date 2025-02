"Notre monde change, mais Captain America reste le même" : le casting de Brave New World se confie

"Captain America : Brave New World" sort au cinéma ce mercredi 12 février 2025. Anthony Mackie, Danny Ramirez et Harrison Ford sont revenus sur leur expérience lors de la promotion du film.

C'est le premier film Marvel de l'année 2025. Captain America : Brave New World sort dans les salles obscures le mercredi 12 février. Et avec un changement notable pour tous ceux qui avaient l'habitude de voir Steve Rogers porter le bouclier : c'est désormais Sam Wilson (Anthony Mackie), anciennement le Falcon, qui reprend la relève après les événements d'Avengers : Endgame et ceux de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Avec l'aide de Joaquin Torres, nouveau Falcon (incarné par Danny Ramirez), il se retrouve au cœur d'un incident international et d'un complot d'ampleur mondiale qu'il doit déjouer.

A l'occasion d'une table ronde avant la sortie du film, l'acteur Anthony Mackie est revenu sur la responsabilité d'endosser le bouclier de Captain America pour la première fois au cinéma, après Chris Evans : "Captain America représente le bien, la décence, l'humanité en chacun de nous. Pouvoir assumer ce rôle et porter ce bouclier, c'est une énorme responsabilité et un immense honneur."

Un nouveau Captain America

Pour autant, la continuité s'est faite naturellement, puisque Sam Wilson a toujours été le bras droit de Steve Rogers. Anthony Mackie l'admet, les deux personnages "partagent plusieurs caractéristiques. Captain America représente le bien, l'humanité et la loyauté en chacun de nous. N'importe qui dans le monde peut s'identifier à cela. Le monde change, mais Captain America reste le même."

© Photo by Eli Adé. © 2024 MARVEL.

Contrairement à Danny Ramirez et Harrison Ford cependant, Anthony Mackie a l'habitude de la machine Marvel : si c'est la première fois qu'il porte sur grand écran le bouclier de Captain America, c'est sa sixième incursion dans le MCU qu'il a rejoint en 2014. Le défi cette fois était différent : l'acteur incarne non seulement le rôle principal, mais œuvre également en tant que producteur. "C'était beaucoup de travail", concède-t-il.

"C'était la première fois que j'étais la tête d'affiche d'un film Marvel. Nous avons réalisé avec Julius [Onah, le réalisateur] que nous subissions tous les deux beaucoup de stress, et nous nous sommes énormément soutenus. Et heureusement, beaucoup de pression a été allégée parce que toute l'équipe était enthousiaste et reconnaissante d'être là."

Harrison Ford joue dans Captain America : Brave New World

Anthony Mackie n'est pas le seul visage connu à apparaître dans Captain America : Brave New World. Harrison Ford a été choisi pour incarner le président Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Il reprend le flambeau de l'acteur William Hurt, décédé en 2022. "C'était un acteur merveilleux, et son personnage dans l'univers Marvel est différent des rôles qu'il jouait habituellement", souligne Harrison Ford en table ronde lorsqu'il admet qu'il a regardé la performance de son prédécesseur.

"L'une des choses que j'ai observées dans les films Marvel, c'est que des acteurs que j'admirais prenaient sincèrement du plaisir à jouer ces rôles", note également ce vétéran de l'industrie cinématographique, qui a d'ailleurs tourné dans d'autres franchises emblématiques de la pop culture (Star Wars, Indiana Jones...). Bien sûr, c'est du travail, mais voir le plaisir que les gens prenaient à incarner ces personnages élaborés et un peu loufoques, cela donnait l'impression qu'on s'y amusait. Et finalement, c'était exactement comme cela en avait l'air, et j'ai adoré ça".

© Photo by Eli Adé. © 2024 MARVEL.

Anthony Mackie, lui, garde un excellent souvenir de sa collaboration avec Harrison Ford : "Travailler avec lui a probablement été l'une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues. Il était tellement généreux, amusant, ouvert à l'idée de ce qu'était le MCU et de ce qu'il est devenu... Il a été tout ce dont nous avions besoin, et bien plus encore."

Danny Ramirez, le nouveau Falcon

Si Anthony Mackie a troqué le costume du Falcon pour celui de Captain America, la relève est assurée : c'est l'acteur Danny Ramirez qui incarne le nouveau Falcon, Joaquin Torres. Introduit dans Falcon et le soldat de l'hiver, il reprend du service dans ce nouvel opus du MCU. Et il assure que le passage de relais s'est poursuivi entre la série et le film, et les encouragements se sont développés en amitié et en confiance mutuelle : "De mon point de vue, j'ai simplement été témoin de son évolution, et c'est un peu ce que Joaquin voudrait avec Sam : être là, aux côtés de son héros et de son partenaire, et vivre son rêve. En tant que Danny, j'ai vécu mon rêve en étant dans un film où mon enthousiasme était comblé, car on m'a permis d'essayer de faire mes preuves. Il y avait un certain effet de la vie imitant l'art dans cette expérience."

Anthony Mackie, lui, dit qu'il a également beaucoup appris de son comparse : "J'ai autant appris de lui qu'il a appris de moi. Chaque jour où il arrivait sur le plateau, je voyais littéralement l'excitation et la gratitude sur son visage. Cela m'a rappelé à quel point j'avais de la chance d'être dans ce film et de faire partie du MCU."