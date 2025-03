En 4 heures, ce thriller va passionner les abonnés : c'est la meilleure série à voir sur Netflix cette semaine

Une nouvelle série policière, qui s'interroge sur les secrets et les mystères des ados, va tenir en haleine les abonnés de Netflix cette semaine.

Vous vous demandez ce que vous pourriez bien regarder de nouveau sur Netflix cette semaine ? Ne cherchez plus, on vous recommande de découvrir cette mini-série britannique qui débarque dans les prochains jours sur la plateforme de streaming. En quatre épisodes seulement, et grâce à un concept de mise en scène assez fort, ce programme possède toutes les qualités pour tenir en haleine les abonnés.

Créée par le scénariste Jack Thorne (Toxic Town, His Dark Materials, Enola Holmes) et l'acteur Stephen Graham (The Chef, A Thousand Blows, Snatch...), cette fiction suit le quotidien bouleversé d'une ville lorsqu'un adolescent de 13 ans est accusé d'avoir assassiné une jeune fille. Sa famille, la police, mais également une psychologue vont chercher à comprendre ce qui s'est réellement produit, et ce qui a bien pu pousser le jeune garçon à commettre un tel acte. Plus largement, cette série intitulée Adolescence s'interroge sur les secrets des adolescents d'aujourd'hui, leurs préoccupations et leur quotidien : connaît-on vraiment nos enfants ?

Stephen Graham impressionne dans le rôle du père du principal suspect. © Courtesy of Netflix © 2024

Pour tenir en haleine les abonnés, la série fait un pari de mise en scène fort : filmer en plan-séquence (c'est-à-dire comme si on suivait un unique plan sans aucune coupure) et dans une temporalité réelle. Le spectateur va donc suivre les différents personnages sans aucune ellipse et sans trucage de montage visible, ce qui permet de créer une véritable tension et de nous plonger au cœur du drame qui bouleverse cette petite ville.

Adolescence est une série portée par des visages bien connus du petit écran qui se révèlent remarquables. Stephen Graham incarne un père bouleversé par les accusations qui visent son fils, joué par Owen Cooper. Ashley Walters (A Thousand Blows, Tu me manques, Top Boy) incarne un policier désireux de lever le voile sur ce meurtre choquant. Au casting, on retrouve également Erin Doherty (The Crown, A Thousand Blows), Mark Stanley (Game of Thrones), Faye Marsay (Andor, L'amant de Lady Chatterley) ou encore Jo Hartley (After life, In my skin).

La série Adolescence est composée de seulement quatre épisodes, d'une durée d'une heure environ, qui se regardent donc en deux soirées à peine. Idéal si vous êtes pressé et que vous souhaitez regarder une série rapide qui tient tout de même le spectateur en haleine. Elle est mise en ligne sur Netflix ce jeudi 13 mars.