Au programme TV : ce film culte a lancé la carrière de Brad Pitt, c'est un classique à voir une fois dans sa vie

Découvrez à la télévision cette semaine un grand classique du cinéma, qui a dérangé à sa sortie avant de devenir un film culte à la croisée des genres.

Qu'est-ce qu'on peut regarder à la télévision cette semaine ? Si vous avez 2h10 devant vous, on vous recommande chaudement de visionner l'un des grands classiques du cinéma américain de ces trois dernières décennies. Il s'agit du film qui a révélé Brad Pitt au grand public, mais c'est très loin d'être son principal intérêt : ce long-métrage, noté 86% sur Rotten Tomatoes, s'est révélé très en avance sur son époque, et reste étudié encore aujourd'hui pour ses thématiques modernes et son mélange des genres. Il s'agit de l'un des films à voir au moins une fois dans sa vie.

Réalisé par Ridley Scott, ce film à la frontière des genres suit Louise, une serveuse au caractère bien trempé qui convainc son amie, Thelma, dominée par un mari toxique et macho, de partir en week-end pour se détendre. Mais le séjour tourne rapidement au drame, et force les deux femmes à s'enfuir vers le Mexique...

Geena Davis et Susan Sarandon sont mémorables dans "Thelma et Louise". © MARY EVANS/SIPA (publiée le 07/03/2025)

Thelma et Louise est un western féministe, un drame et une comédie, un buddy movie et un road movie prônant l'émancipation des femmes et la sororité face à la violence masculine et au patriarcat... Le film de Ridley Scott a été révolutionnaire à sa sortie en 1991. Le duo flamboyant formé par Susan Sarandon et Geena Davis et leur alchimie à toute épreuve ont également contribué à faire de Thelma et Louise un film culte qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Pourtant, le long-métrage a suscité la controverse lors de sa sorite américaine, puisque certains se sont montrés choqués que des femmes répondent à la violences des hommes par les armes. Cela n'empêche pas la scénariste Callie Khouri d'obtenir l'Oscar du meilleur scénario original, ni au film d'être réhabilité par la suite.

Thelma et Louise est diffusé à la télévision ce dimanche 9 mars, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. C'est sur la chaîne Arte qu'il faudra se rendre, à partir de 21h, pour le découvrir ou le revisionner. Par la suite, il sera mis en ligne sur les plateformes de streaming arte.tv et france.tv, accessibles gratuitement à tous les spectateurs.