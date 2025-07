Netflix aurait payé une fortune pour ce film de science-fiction, mais ça a été un échec

La rumeur dit qu'il pourrait s'agir du film le plus cher de la plateforme de streaming, mais il n'a pas eu le succès attendu.

200 millions de dollars pour The Gray Man et Red Notice, 160 millions pour The Irishman et Beverly Hills 4... Netflix peut signer de gros chèques pour certaines de ses grosses productions originales, en espérant que le succès soit au rendez-vous. Mais selon les rumeurs relayées par les médias américains, la plateforme de streaming aurait dépensé une somme encore plus folle pour son dernier blockbuster, mis en ligne en mars 2025.

Plusieurs médias américains comme Collider ou IMDB avancent un budget estimé à 320 millions de dollars pour la dernière réalisation des frères Russo (The Gray Man, Avengers : Infinity War et Endgame...). Netflix n'a pas confirmé ce chiffre, mais s'il est véridique, cela ferait de The Electric State le film le plus cher de la plateforme de streaming à ce jour. Oui, mais... malgré un tel budget annoncé, le long-métrage n'a jamais transformé l'essai et ne restera pas dans les mémoires comme l'un des gros succès de l'année.

© Photo Credit: Paul Abell, ©2024 Netflix, Inc.

Sur le papier pourtant, les ingrédients du succès étaient réunis : une aventure de science-fiction pleine d'action et d'humour avec un casting de stars à succès et des réalisateurs chevronnés aux commandes. Dans le détail, The Electric State est l'adaptation très libre d'un roman graphique de Simon Stalenhag, publié en 2018. L'intrigue suit une adolescente dans un passé rétro-futuriste. Cette orpheline parcourt l'Ouest américain en compagnie d'un robot et d'un vagabond excentrique. Son objectif : retrouver son jeune frère, porté disparu. Parmi les thématiques abordées dans l'œuvre originale, on trouve la nostalgie, mais également notre rapport aux nouvelles technologies.

Au casting, les abonnés de Netflix reconnaîtront les visages de Millie Bobby Brown, star de la plateforme grâce à Stranger Things ou Enola Holmes, mais aussi Chris Pratt, inoubliable Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Ils sont accompagnés, en physique ou au casting vocal, par les comédiens Ke Huy Quan (Everything everywhere all at once), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Stanley Tucci (Le diable s'habille en Prada), Woody Harrelson (True Detective, Zombieland), Anthony Mackie (Captain America : Brave New World), Brian Cox (Succession) ou encore Jenny Slate (Jamais plus), Colman Domingo (Sing Sing Sing) et Alan Tudyk (Resident Alien, Chevalier, Firefly).

Cependant, The Electric State n'a pas fait frémir le public. Dégommé par la critique, le blockbuster de Netflix n'a pas fait d'émule avec un lancement annoncé à seulement 25,2 millions de vues. Avec un tel score, il n'a jamais pu prétendre au top 10 de tous les temps, et risque de rester dans les mémoires comme l'un des gros ratés de ce début d'année.