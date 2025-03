Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale... Ils sont tous à l'affiche de cette comédie dispo sur Netflix

Cette semaine, Netflix met en ligne une satire américaine récompensée aux Oscars, qui réunit certains des plus grands noms du cinéma américain.

Alerte : casting de rêve ! Si nous vous disions qu'il existe un film qui réunit des acteurs populaires du cinéma, comme Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, Steve Carell, Karen Gillan, Melissa Leo, Marisa Tomei, Jeremy Strong ou encore Margot Robbie et Selena Gomez, vous nous croyez ? Cette semaine, Netflix met en ligne une satire américaine qui a réussi cette prouesse et a même remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2016.

Sur le papier pourtant, ce n'est pas un film qui semble amusant ou sexy. Cette comédie revient sur le déclenchement de la crise financière de 2008. Dans le détail, on suit des financiers brillants qui ont compris avant tout le monde qu'une énorme crise des subprimes allait éclater. En cause : des prêts hypothécaires délictueux, accordés par les banques à des particuliers incapables de rembourser. Un choix s'impose alors : avertir de la catastrophe à venir, ou en profiter pour s'enrichir sur le dos des spéculateurs et de leurs victimes, tant qu'il en est encore temps.

Brad Pitt est presque méconnaissable dans "The Big Short". © MARY EVANS/SIPA (publiée le 13/03/2025)

The Big Short est une adaptation du livre du même nom, de l'écrivain et journaliste Michael Lewis. Réalisé Adam McKay (Don't look up : déni cosmique, Vice, La légende de Ron Burgundy...), le film jette un regard froid sur le système financier américain, avec des objectifs parfois contradictoires : expliquer au spectateur les mécanismes spéculatifs qui régissent le milieu de la finance et les ressorts de la crise de 2008, dénoncer le cynisme du système financier, sans oublier de divertir un public qui n'est pas forcément avisé sur ces questions.

L'équilibre est délicat, mais Adam McKay ne rate pas sa cible grâce à son humour corrosif, des dialogues ciselés, et un casting en très grande forme. Les acteurs incarnent tous des personnages hauts en couleur qui cherchent à exploiter les failles du système...au détriment du bien public. Malgré son sujet parfois technique et difficile à suivre si l'on n'est pas initié, The Big Short se révèle diablement efficace.

The Big Short est sorti sur Netflix ce 18 mars 2025. Mais si vous avez un abonnement à Disney+, pas de panique, puisque le film est également accessible pour les abonnés de la plateforme de Mickey.