Tout le monde parle de cette série aux Etats-Unis, elle fait fortement réagir les abonnés

C'est l'une des séries les plus commentées du moment aux Etats-Unis, elle est à suivre en streaming.

A l'ère du streaming, il existe de moins en moins de séries diffusées à un rythme hebdomadaire. Ce qui est bien dommage, car l'attente des prochains épisodes se prête particulièrement à la réaction des spectateurs qui commentent chaque plan et alimentent des théories pour la suite. En ce moment, une série est particulièrement discutée sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis.

Il faut dire que cette satire se prête particulièrement aux commentaires en ligne. Les internautes moquent à la fois les réactions des personnages, dont les comportements gênants ou révoltants font tout le sel du programme, mais cherchent également à résoudre le mystère qui se pose à chaque saison : qui va mourir, et qui commet le meurtre ?

Le fils d'Arnold Schwarzenegger est au casting, et tout le monde déteste son personnage. © Photograph by Fabio Lovino/HBO

The White Lotus est une série comique créée par Mike White qui suit les riches clients d'une chaîne d'hôtel lors de vacances qui deviennent chaotique. Chaque saison débute par un meurtre, qui sera résolu dans le final. Mais entre-temps, nous apprenons découvrir les clients, tous plus problématiques les uns que les autres. Avec cette série, Mike White fait une satire de la bourgeoisie américaine, et questionne également les rapports de pouvoir entre les classes et entre les genres. Le casting et la localisation change à chaque saison.

La saison 3 de The White Lotus, qui se déroule cette fois en Thaïlande, a débuté sa diffusion le 16 février 2025 aux Etats-Unis, à un rythme d'un épisode par semaine. Et sur les réseaux sociaux, les réactions chaotiques des personnages (brillamment interprétés) et les dialogues hilarants sont commentés par les fans. D'autres encore relaient des séquences déjà devenues cultes, comme celle où le trio d'amies se fait attaquer par des enfants et leurs pistolets à eau.

Reddit comporte plus de 2 700 commentaires sur la série, quand les utilisateurs de TikTok postent régulièrement des vidéos au lendemain de la diffusion des épisodes. Le but pour les spectateurs : partager leurs réactions aux scènes souvent déroutantes (comme ça a pu être le cas après l'épisode 5), ou leurs théories. Car The White Lotus s'ouvre sur un mystère dans les premières minutes de son premier épisode : quel personnage a débuté une fusillade dans l'hôtel, et qui a été tué ? Il faut dire que tous les personnages sont aussi dérangés les uns que les autres, et à ce stade, tout le monde peut être coupable... D'autres encore se plaignent du changement de générique, plus sombre que celui des saisons 1 et 2, ou du rythme, beaucoup plus lent, de cette salve d'épisodes.

Quoi qu'il en soit, tout le monde a quelque chose à dire sur la saison 3 de The White Lotus ! En France aussi, il est possible de regarder la série saluée par la critique. Les épisodes sont diffusés en US+24 dès le lendemain en France, sur la plateforme Max.