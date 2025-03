"Désastre", "sans âme" : dégommé par la critique, ce film est pourtant n°1 sur Netflix

En 24 heures à peine, ce film de science-fiction s'est hissé à la première place du classement quotidien de Netflix. Pourtant, les critiques sont loin d'être conquises.

Il arrive souvent que les critiques et les attentes du public ne soient pas en accord. Et ce n'est pas le nouveau blockbuster de Netflix qui viendra prouver le contraire. Mis en ligne le 14 mars dernier, ce film de science-fiction s'est hissé à la première place du classement des longs-métrages les plus vus sur Netflix 24 heures après sa sortie, et notamment en France où il est en première place du Top 10 quotidien.

Pourtant, les critiques sont particulièrement mauvaises. Il décroche la note presse de 14% seulement sur l'agrégateur d'avis américain Rotten Tomatoes. The Times décrit ce film Netflix comme "un désastre de science-fiction", "sans âme" pour le Guardian, "ennuyeux" selon le Huffington Post. Les utilisateurs du site américain sont plus cléments et lui donnent la note de 76%, prouvant le fossé entre la critique spécialisée et le public.

En France, ce blockbuster au budget estimé à plus de 300 millions de dollars récolte la note presse de 1,8/5 sur Allociné. Même son de cloche que dans la presse anglophone. Dans notre critique, nous faisions partie des déçus, reprochant au film son manque de personnalité et de cœur. Le public français est davantage en accord avec la presse, puisque The Electric State décroche la note moyenne de 2,7/5 selon les spectateurs.

The Electric State était pourtant très prometteur sur le papier. Réalisé par les frères Russo, qui ont signé Avengers : Infinity War et Endgame, le long-métrage est l'adaptation très libre du roman graphique du Suédois Simon Stalenhag. Les abonnés y suivent le périple d'une adolescente à la recherche de son frère, porté disparu, alors qu'une guerre entre les humains et les robots a ravagé la planète.

Au casting, The Electric State réunit des visages très identifiés du public, comme Millie Bobby Brown qui continue de jouer dans les programmes de Netflix depuis Stranger Things, Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie), Ke Huy Quan (Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2023 pour Everything, everywhere all at once), Stanley Tucci (Le diable s'habille en Prada). La question est désormais de savoir si les mauvaises critiques (et les avis spectateurs également divisés) vont mettre un coup d'arrêt au succès du film.

Il faudra attendre le mercredi 19 mars, et la publication des premières audiences de la plateforme de streaming, pour connaître l'ampleur de son succès : va-t-il rejoindre Red Notice et Carry-On dans le classement des longs-métrages les plus vus de tous les temps sur Netflix ? En attendant, si vous voulez tout de même découvrir ce blockbuster, c'est sur la plateforme de streaming que ça se passe.