Dans le top 10 des séries Netflix : voici les 3 qu'il faut voir en ce moment

Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ? On vous propose une sélection de trois séries qui figurent dans le top français de la semaine sur Netflix.

Vous ne savez pas quoi regarder cette semaine ? Netflix propose à ses abonnés son fameux "Top 10 ses séries aujourd'hui", très consulté par ceux qui ont envie d'entamer une nouvelle saga, sans avoir vraiment d'idée sur le programme à choisir. Mais même parmi dix propositions, il est parfois difficile de trancher, d'autant plus que le classement change quotidiennement. C'est pourquoi Linternaute a décidé de réduire la liste à 3 séries. Pour effectuer cette sélection, nous nous sommes concentrés sur les séries les plus qualitatives qui figurent dans la liste hebdomadaire de Netflix, en France, du 12 au 19 mars 2025 (top moins volatile que vous pouvez retrouver ici).

1. L'événement de la semaine

Si ce n'est pas déjà fait, on vous recommande chaudement de découvrir la série n°1 de la liste, qui cumule déjà 24,3 millions de vues à travers le monde. Il s'agit de la mini-série britannique Adolescence. Ce drame en 4 épisodes suit un adolescent de 13 ans accusé d'avoir assassiné une camarade de classe. La famille, la police et une psychologue vont chercher à comprendre comment on a pu en arriver là.

Parmi les thématiques évoquées par la série, on peut évoquer les interrogations sur la masculinité, ce que c'est d'être un adolescent aujourd'hui, mais également le fossé qui se creuse entre les enfants et leurs parents. Bouleversant et intelligent sur son fond, c'est également une série brillante sur sa forme : chaque épisode est filmé en temps réel et sans pause, comme une pièce de théâtre. Bluffant !

© Courtesy of Netflix © 2024

2. Le classique à rattraper

Si vous préférez les westerns, pourquoi ne pas vous pencher sur un western acclamé par la critique et le public ? En cinquième position du top 10, on retrouve 1883. Ce prequel de Yellowstone raconte le parcours de la famille Dutton, qui fuit la pauvreté au Texas pour trouver un avenir plus prospère, dans le Montana. Visuellement somptueuse, la série fait plonger les abonnés de Netflix dans la violence de la conquête de l'Ouest.

Les curieux peuvent également visionner l'excellente Yellowstone, série mère qui se déroule des années plus tard et suit les héritiers des Dutton. Les quatre saisons sont aussi disponibles sur Netflix, mais également sur Paramount+.

3. La série pour débrancher

Face à de tels programmes, peut-être cherchez-vous davantage de légèreté. Pourquoi ne pas découvrir la série comique Resident Alien ? Celle-ci figure à la 9e place du top de Netflix et reste une comédie méconnue des abonnés. Il faut dire que son pitch est singulier : on y suit un extraterrestre qui s'écrase sur Terre et prend l'identité d'un médecin d'une petite ville du Colorado.

Au cours de la série, il s'interroge sur le bien-fondé de sa mission : les humains méritent-ils d'être sauvés ? Entre humour et science-fiction, la série récolte la note spectateurs de 4/5 sur Allociné, 96% de la part de la critique sur Rotten Tomatoes, et 86% de la part du public sur ce même site.

D'autres séries qualitatives font également parler d'elle en ce moment. On peut vous citer La résidence, série policière comique, dans les nouveautés à suivre, ou encore le thriller Vengeances qui peut valoir le coup d'oeil, et qui devraient figurer dans le top hebdomadaire de la semaine prochaine.