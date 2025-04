Incroyable mais vrai : certains épisodes de Black Mirror sont (presque) devenus réels, et ça fait peur

Dénonçant les dérives des nouvelles technologies, la série dystopique de Netflix a bel et bien anticipé certaines innovations. Et parfois, c'est terrifiant.

Les dystopies et séries d'anticipation ont un objectif : se servir de la science-fiction pour dénoncer les dérives possibles de la société. À ce titre, Black Mirror fait figure de programme phare. Si vous êtes passés à côté du phénomène, on vous récapitule : chaque épisode des sept saisons vise à nous questionner sur les conséquences, parfois néfastes, des nouvelles technologies. La série interroge nos rapports avec les écrans, mais pas que.

Se déroulant dans un futur proche voire immédiat, cette fiction diffusée depuis 2011 peut parfois grossir le trait et inventer de nouveaux outils et usages. Mais alors que l'objectif est de questionner voire remettre en question notre rapport aux nouvelles technologies, on a pu parfois constater que certaines inventions mises en avant dans les 27 épisodes sont parfois devenues bien réelles.

© Laurie Sparham/Netflix

Black Mirror a notamment prédit le système de notation et d'avis qui est aujourd'hui utilisé en Chine, le Social Credit System. Dans l'épisode "Chute libre" (saison 3 épisode 1), chacun peut noter ses concitoyens, ce qui influe sur son statut social et financier dans la société. Il est toutefois plus personnalisé et public que dans la réalité.

La série a également imaginé l'une des fonctions du casque Vision Pro d'Apple dans l'épisode "The Entire History of You" (saison 1 épisode 3). Comme le casque du géant à la pomme permet de revivre ses souvenirs dans son espace, les personnages de l'épisode pouvaient revivre et diffuser des souvenirs grâce à une puce, jusqu'à ce que ça en devienne une obsession (et détruise des couples). Le degré de réalisme de la version d'Apple est cependant moins abouti que dans Black Mirror.

Un casque de réalité virtuel capable de tuer son utilisateur si son personnage meurt dans un jeu vidéo a déjà été imaginé et décrit dans un post de blog datant de novembre 2022 par Palmer Luckey, qui n'est autre que le fondateur d'Oculus. Si ce projet n'a heureusement pas vu le jour, l'idée n'est pas sans rappeler l'épisode "Playtest" (saison 3 épisode 2) dans lequel un homme est coincé dans un jeu vidéo horrifique, jusqu'à y mourir.

Autre technologie prédite par Black Mirror, et pas des moindres : la conversation avec les morts, vue dans "Be right back" (saison 2). Plusieurs entreprises, dont Eternos, HereAfter AI ou Storyfile, utilisent la collecte de données sur les individus décédés avant de créer leur avatar numérique. Ensuite, l'intelligence artificielle peut générer la réponse... Avec la voix du défunt. On ne parle pas encore exactement avec une personne décédée, mais on s'y rapproche.

Encore plus fou, des chatbots ont été nommés pour participer à des élections, comme Alice en Russie en 2018, VIC pour la mairie de Cheyenne en 2024. Ils n'ont pas gagné, mais il y a de quoi s'interroger. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est le pitch de l'épisode "The Waldo Moment" (saison 2), dans lequel le personnage en motion capture incarné par un comédien devient candidat à une élection. Enfin, l'épisode "Rachel, Jack and Ashley too" (saison 5), dans laquelle une pop star est remplacée par un hologramme, n'est pas sans rappeler les concerts d'Abba ou les apparitions posthume de Michael Jackson. La saison 7 de Black Mirror sort sur Netflix le 10 avril 2025.