Ces répliques cultes sont rentrées dans le langage courant, les avez-vous déjà dites ?

C'est probablement la réplique la plus connue de la série "Kaamelott", à tel point qu'elle est rentrée dans le langage courant. On l'a même entendue dans Top Chef !
Film ultra-violent qui a choqué son époque, "Taxi Driver" de Martin Scorsese contient l'une des répliques les plus cultes du cinéma. Bon, il faut quand même être sacrément énervé pour la sortir.
Les dialogues de Michel Audiard sont savoureux, comme le prouve cette réplique des "Tontons flingueurs". Si vous ne l'avez jamais dite, sois vous n'avez pas vu le film, soit il faut se poser des questions.
Réplique culte de la franchise "L'arme fatale", elle est entrée dans le langage courant quand on se retrouve dépassé par les événements ou un effet de mode. Si vous ne l'avez jamais dit, c'est peut-être parce que vous êtes encore trop jeune.
Même sans être fan des "Tuche", impossible de servir un plat de frites sans s'écrier de bon cœur : "des frites, des frites, des frites". De notre côté, on plaide coupable.
Impossible de ne pas avoir sorti une fois cette réplique aussi culte qu'agaçante de "Brice de Nice", qui est rentrée dans le langage courant. Dans les années 2000 en tout cas, ça "cassait" à tout va.
Le regretté Michel Blanc est pour toujours associé à cette réplique des "Bronzés font du ski". A sortir dans n'importe quelle situation a priori désespérée.
"Terminator 2" a mille raisons d'être culte, mais cette réplique lancée par Arnold Schwarzenegger a contribué à le faire rentrer dans la légende. C'est beaucoup plus classe que de dire "salut".
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