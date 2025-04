C'est la meilleure série Star Wars selon la critique et les fans, son retour va passionner les abonnés de Disney+

Unanimement saluée par la presse et par les fans, cette série Star Wars revient enfin pour de nouveaux épisodes.

Les séries Star Wars ont toujours provoqué bon nombre de débats. Si la dernière en date, Skeleton Crew, s'est révélée plus familiale que les autres et n'a pas fait de remous sur les réseaux sociaux, la précédente, The Acolyte, a provoqué un raz-de-marée sur Internet. Elle a été saluée par la presse et une partie du public, tandis qu'une frange particulière de fans s'en est offusquée, taclant surtout la représentation diversifiée de l'univers.

Ce qui est certain, c'est que les programmes dérivés de la franchise spatiale font parler d'eux sur les réseaux sociaux, et qu'il est toujours difficile de signer une série qualitative qui plaise à tous ceux qui se revendiquent comme fans. Mais il en existe quelques unes qui font l'unanimité. L'une d'entre elle est saluée par la critique mais aussi saluée des fans, à tel point que beaucoup la considèrent comme la meilleure série Star Wars à ce jour.

Notée à 96% par la presse sur Rotten Tomatoes et 87% par le public, elle est plus appréciée que The Mandalorian (90% selon la presse, 78% selon le public). Et bonne nouvelle pour les fans de l'univers galactique de Georges Lucas : celle-ci signe son retour pour de nouveaux épisodes.

© Photo courtesy of Lucasfilm. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Lancée en 2022, Andor raconte l'histoire du personnage Cassian Andor, rencontré dans le film Rogue One de Gareth Edward. La série se concentre sur la naissance de la rébellion face à l'Empire et sur un héros qui devient une figure majeure de la Rébellion. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir vu tous les films de la franchise Star Wars pour apprécier la série, même si cela reste une bonne chose pour apprécier les clins d'oeil et le contexte.

En creux, Andor se distingue comme un récit politique et social assez inédit dans les autres séries dérivées de la franchise galactique. Grand spectacle, suspense et réflexion politique sur l'engagement et la montée de l'idéologie de l'Empire, qui s'apparente au fascisme, sont au programme de cette série ancrée dans un certain réalisme.

La saison 2 d'Andor sera la dernière. Comme les autres programmes de Disney+, la série sera mise en ligne par chapitres chaque semaine. Les trois premiers épisodes sont diffusés sur la plateforme de streaming le 23 avril 2025. Trois épisodes seront diffusés chaque semaine jusqu'au final, prévu pour le 14 mai 2025.