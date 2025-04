C'est le plus beau film à voir sur Netflix cette semaine : terriblement bouleversant, il va ébranler les abonnés

On vous conseille de (re)découvrir ce film bouleversant qui a ému des générations de spectateurs. Il est disponible sur Netflix.

Il n'est pas toujours évident de savoir quel programme regarder, d'autant plus depuis l'avènement des plateformes de streaming qui proposent toujours plus de choix aux abonnés. Si vous êtes abonnés à Netflix, bonne nouvelle : le géant du visionnage en ligne propose à ses utilisateurs de (re)découvrir un classique du cinéma américain, qui a ému et passionné des générations de spectateurs depuis sa sortie, en 1998.

Cette comédie dramatique, qui s'interroge sur le sens de la vie et pointe du doigt les dérives de la société du spectacle, a même eu les honneurs d'être choisie comme affiche officielle du 75e Festival de Cannes, en 2022. C'est dire son impact dans la cinéphilie. Il a également conquis le public, puisqu'il décroche la note 4,3/5 sur Allociné, mais aussi 4/5 sur Linternaute.

© REX FEATURES / SIPA (publiée le 10/04/2025)

Réalisé par Peter Weir, The Truman Show suit l'histoire d'un homme, Truman Burbank, qui vit une vie en apparence normale : tous les jours, il part huit heures au travail avant de retrouver sa ravissante épouse et son confortable pavillon en fin de journée. Mais Truman ignore qu'il est, depuis tout petit, le héros d'une télé-réalité : le "Truman Show", qui le filme à son insu 24 heures sur 24 depuis sa naissance.

The Truman Show est un film tout simplement excellent qui questionne notre rapport à la télé-réalité, la société spectacle et le conformisme du quotidien américain, tout en se voulant une éloge au libre-arbitre et à la liberté de pensée. C'est Jim Carrey qui tient le premier rôle, se révélant plus sobre que dans les comédies potaches qui ont fait sa célébrité. Tantôt amusant comme il sait l'être, tantôt bouleversant (sa dernière phrase, "et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit" reste un classique), il donne la réplique à des pointures du cinéma américain, comme Ed Harris (L'étoffe des héros, Abyss, Apollo 13), Laura Linney (Love Actually, Ozark, La famille Savage), ou Holland Taylor (Un beau jour, Mon oncle Charlie).

Cette comédie dramatique est acclamée depuis sa sortie. Elle a d'ailleurs décroché plusieurs récompenses, dont trois Golden Globes : celui du meilleur acteur dans un film dramatique pour Jim Carrey, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Ed Harris et celui de la meilleure musique.

On vous recommande donc chaudement de découvrir ce long-métrage si ce n'est pas déjà fait. The Truman Show est mis en ligne sur Netflix le 25 avril 2025. Si vous n'avez pas d'abonnement à la plateforme de streaming, pas de panique : vous pouvez découvrir ce film culte à l'achat ou à la location sur la plupart des plateformes de VOD.