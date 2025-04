Plus de 2 milliards de recette : encore jamais vu en France, l'un des plus gros succès mondiaux de tous les temps sort enfin

Après avoir explosé au box-office international, ce film d'animation sort enfin sur nos écrans.

Il est rare qu'un film connaisse un succès aussi stratosphérique. Encore plus quand il ne s'agit pas d'une production américaine. Mais au classement des plus gros succès au box-office mondial, on trouve un film chinois sorti en 2025. Il cumule déjà plus de 2,16 milliards de dollars de recettes, ce qui en fait le cinquième plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. Seuls les deux Avatars, Avengers : Endgame et Titanic le dépassent.

Il a donc fait mieux que des franchises installées, comme les Marvel, les films Disney ou Star Wars. Il est devenu en février 2025 le film d'animation le plus rentable de tous les temps, dépassant des blockbusters hollywoodiens incontestés, comme Vice-versa 2, La reine des neiges ou Le roi lion. Il s'est illustré comme le film non-anglophone le plus rentable de l'histoire.

Ce qui est encore plus fou, c'est que ce long-métrage de tous les records n'est pas encore sorti partout dans le monde : ses recettes peuvent donc encore grimper. En France, on le découvrira seulement cette semaine, tandis qu'il vient tout juste de sortir dans d'autres pays d'Europe.

Réalisée par Yu Yang (Jiaozi), Ne Zha 2 est la suite du film d'animation fantastique chinois du même nom (qui n'avait pas été diffusé en France), sorti en 2019. Le premier opus suivait l'histoire de Nezha, une divinité protectrice dans la religion chinoise. Le film raconte ses origines, alors qu'il est un jeune garçon doté de pouvoirs surnaturels très puissants, craint par tous, qui pourrait détruire le monde... sauf s'il décide d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien.

Le premier épisode avait été largement salué et est devenu le plus gros succès pour un film d'animation en Chine. Pas étonnant donc que sa suite, sortie le 29 janvier 2025 lors du Nouvel An chinois, a été autant saluée. Le public a largement répondu au rendez-vous, au point de susciter la curiosité à travers le monde et de devenir le phénomène au box-office que l'on vous a décrit plus haut.

D'abord diffusé en Asie, en Océanie et en Amérique du Nord, il connaît enfin une distribution en Europe. Ne Zha 2 sort dans les salles de cinéma françaises le mercredi 23 avril 2025. La question est désormais de savoir si ce succès en Chine se déclinera sur nos territoires.