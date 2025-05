Un mort et un blessé sur un tournage : ce film polémique sort pourtant 3 ans après l'incident

La réputation du film a été ternie par un drame mortel : après un procès, il est finalement visible au public.

Il peut arriver qu'un accident se produise lors d'un tournage. Mais il n'est pas commun que celui-ci fasse un mort et un blessé, et qu'une enquête pour homicide involontaire soit ouverte par la suite. C'est pourtant ce qu'il s'est passé sur le plateau de ce long-métrage en 2021. Plus de trois ans après le drame et après un procès, ce western va être rendu visible au public américain. Le réalisateur regrette pourtant ce projet et aurait espéré "ne jamais avoir écrit de foutu film".

Le 21 octobre 2021, l'équipe de tournage du film Rust se prépare pour une séquence au Bonanza Creek Ranch, à Santa Fe dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Alors que l'acteur Alec Baldwin décharge une arme à feu, remise par l'assistant réalisateur et qu'il croit chargée à blanc, une balle sort et touche le réalisateur Joel Souza et la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Cette dernière succombe des suites de ses blessures à l'hôpital d'Albuquerque. Elle était âgée de 42 ans. Le cinéaste, lui, est blessé.

© Luis Sánchez Saturno/AP/SIPA (publiée le 10/04/2025)

Après le choc, la question est de savoir qui est responsable de la mort d'Halyna Hutchins : Alec Baldwin, qui avait l'arme en main ? L'assistant-réalisateur qui la lui a remis ? Ou l'armurière, qui n'a pas fait de contrôle de sécurité approfondi ? L'enquête révèle que d'autres incidents et entorses aux procédures de sécurité avaient été constatées avec des armes quelques jours avant le drame. Hannah Guttierez-Reed, armurière responsable des armes à feu sur le tournage de Rust, est condamnée le 15 avril 2024 à 18 mois de prison ferme pour homicide involontaire. Poursuivi pour homicide involontaire, Alec Baldwin, également producteur du film, voit finalement le procès annulé pour vice de procédure.

Le tournage de Rust reprend en janvier 2023. Ce western qui suit deux fugitifs poursuivi par un shérif et un chasseur de primes dans les années 1880 est finalement présenté en avant-première, en novembre 2024. Dans une interview à NBC News, le réalisateur Joel Souza dira que la projection du film est "douce-amère", tandis que la famille de la directrice de la photographie a boycotté l'événement, accusant la production de faire du profit sur une tragédie. Rust sort finalement aux Etats-Unis le 2 mai 2025, selon l'International Movie Database. Aucune date française n'est pour le moment annoncée.