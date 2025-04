The Last of Us : l'épisode 1 de la saison 2 nous a un peu déçus, mais on a d'énormes attentes pour la suite

"The Last of Us" a signé son retour très attendu pour une saison 2 sur la plateforme de streaming Max. Nous avons vu le premier épisode, voici ce qu'on en a pensé.

L'attente a enfin touché à sa fin : le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us, série HBO phénomène adaptant le célèbre jeu vidéo, a été mis en ligne. Il est visible depuis ce lundi 14 avril sur la plateforme de streaming Max. Et autant dire que nous étions impatient de retrouver Joel et Ellie pour de nouvelles aventures aussi sombres qu'émouvantes. Cependant, ce premier épisode, que nous avons pu découvrir avant sa diffusion officielle, ne nous a pas entièrement convaincu.

Car le lancement de la saison 2 est un pur épisode d'exposition, qui vient poser les jalons des enjeux de la saison. On retrouve Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsay) cinq ans après la fin de la saison 1. Notre duo s'est installé durablement à Jackson, communauté fermée qui a recrée une société prospère et paisible dans le Wyoming, et vit une vie relativement paisible...

© Photograph by Courtesy of Liane Hentscher/HBO

Le conflit principal reste la relation entre Joel et Ellie, en froid. En creux, on comprend que le mensonge de Joel à la fin de la saison 1 va avoir des conséquences dramatiques sur la suite. Rappelons qu'il a massacré les membres des Lucioles, une formation qui s'est donné pour but d'élaborer un vaccin contre l'infestation. Pour ce faire, ils devaient tuer Ellie, ce que Joel n'a pas supporté. S'en est suivi un massacre aussi impressionnant que moralement très discutable, et il n'a jamais dit la vérité à l'adolescente. Embrouillé dans son mensonge et dans son attitude paternaliste, Joel voit sa fille de substitution aujourd'hui adulte s'éloigner de lui.

Ce premier épisode de la saison 2 est également l'occasion de découvrir de nouveaux personnages. Le plus important de tous est inauguré dans les premières minutes : il s'agit d'Abby (Kaitlyn Dever), ancienne membre des Lucioles qui a survécu au massacre perpétré par Joel. Autres personnages importants qui sont introduits dans cet épisode : Dina (Isabela Merced), meilleure amie (et plus si affinités) d'Ellie, son ex Jesse (Young Mazino) et Gail (Catherine O'Hara), psychologue de Jackson qui entretient une relation complexe avec Joel.

Une saison 2 qui démarre lentement

On comprend que ce premier épisode est majeur dans la construction de la saison 2. Il reste parfaitement écrit, interprété et mis en scène. A ce titre, on retrouve avec plaisir toutes les qualités de The Last of Us. En revanche, on déplore le fait que ce premier épisode soit trop tranquille et se résume à de l'exposition. Ce n'est pas mal fait, mais l'ensemble reste trop bavard et manque tout de même de rythme... surtout lorsqu'on le compare à la magistrale ouverture de la première saison, qui posait tous les enjeux dramatiques de la série sans oublier d'être palpitante.

Pour l'heure, ce premier épisode n'atteint pas les sommets d'émotions auquel le reste de la série nous a habitués. Mais si ce premier épisode n'a pas totalement répondu à nos attentes, nous avons grand espoir que la saison 2 connaissent un coup d'accélérateur dès le prochain épisode et se révèle aussi déchirante et bouleversante que ce qu'on a pu connaître. Car la série se réveille enfin dans ses dernières minutes.

Mais la suite s'annonce de haute volée

La fin de l'épisode vient confirmer que de nouvelles menaces planent, et que la quiétude de Jackson va bientôt toucher à sa fin. Car le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us vient égrainer les conflits à venir qui promettent une suite explosive qu'on a déjà hâte de découvrir. D'autant plus que les titres de presse qui ont pu découvrir les 7 épisodes de cette saison 2 se sont dit largement conquis par cette suite, qualifiée de plus violente, sombre et cruelle que la première.

Un nouvel épisode est mis en ligne chaque semaine sur Max, et il faut donc patienter jusqu'au 21 avril pour voir la suite de The Last of Us, qui s'achèvera le 26 mai 2025... avant la mise en chantier de sa troisième saison déjà annoncée.