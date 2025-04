On était certains que ces stars ne se supportaient pas : elles se retrouvent pourtant 7 ans plus tard

Des rumeurs disaient que ces deux actrices américaines ne s'entendaient pas après leur premier projet. Mais elles jouent de nouveau ensemble dans un film.

Dans le cadre professionnel, il peut arriver que l'on ne s'entende pas avec ses collègues. Hollywood ne fait pas exception, et il n'est pas rare d'avoir le récit de rivalités ou de conflits sur des plateaux de tournage. Depuis quelques semaines, deux actrices faisaient l'objet de rumeurs de mésentente alors qu'elles avaient partagé l'affiche dans un film sorti en 2018. Sept ans plus tard, elles se retrouvent dans une suite, et les spéculations ont été balayées par le réalisateur du projet.

Ce thriller réalisé par Paul Feig avait reçu des critiques assez positives aux Etats-Unis, ainsi qu'un score très convenable au box-office. Dans L'Ombre d'Emily, Anna Kendrick et Blake Lively incarnent deux meilleures amies sans histoire... Jusqu'à la disparition de la seconde. Le personnage incarné par Anna Kendrick décide alors de mener l'enquête, et découvre les nombreux secrets que lui cachait son amie.

Si Anna Kendrick et Blake Lively incarnent deux amies proches dans le film et sa suite, L'ombre d'Emily 2, des rumeurs leur prêtent une mésentente depuis plusieurs mois. En janvier, un post sur le réseau social X assurait que la production du film était mise à mal par des tensions entre les deux actrices, ce que le réalisateur Paul Feig avait nié avant de confirmer que la suite sortirait bien en 2025 : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux", avait-il alors assuré.

Lors de l'avant-première du second épisode, le 7 mars, un tweet posté par une youtubeuse, Melanie King est venue rajouter de l'huile sur le feu : "Blake était terrifiée à l'idée de fouler le tapis rouge [supposément en raison de sa bataille judiciaire qui l'oppose en parallèle contre l'acteur Justin Baldoni], Anna est furieuse [qu'elle ne veuille pas assurer la promotion du film] et ne veut plus jamais travailler avec elle." En réaction, le cinéaste a une nouvelle fois démenti, se contentant d'un simple : "Um... c'est faux." Auprès du média E!News, une source proche de la production assure bel et bien que les deux comédiennes "ne sont pas ennemies. Elles sont collègues, amies et s'entendent bien."

Mésentente réelle ou non, les deux actrices se donnent quoi qu'il en soit la réplique dans L'Ombre d'Emily 2, qui sort bel et bien en streaming cette semaine. C'est à partir du 1er mai 2025 que les fans pourront retrouver Anna Kendrick et Blake Lively dans leurs rôles respectifs. Le film est mis en ligne sur Prime Video.