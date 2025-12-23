Il y a 9 ans, ce film de science fiction "d'une puissance émotionnelle rare" avait fait l'unanimité : il est à revoir sur Netflix

Amateurs de films de science-fiction, ne ratez pas ce long-métrage acclamé disponible en streaming.

La science-fiction est un genre particulièrement plébiscité qui a donné certaines oeuvres parmi les plus marquantes du septième art américain : Star Wars, Blade Runner, 2001 l'Odyssée de l'Espace, Matrix ou encore Interstellar, Alien... les chefs d'oeuvre du genre sont nombreux. L'un des plus récents est à voir sur plusieurs plateformes de streaming, dont Netflix.

Avant que Denis Villeneuve ne signe Blade Runner 2049 et les deux adaptations acclamées de Dune, il s'est déjà essayé à la science-fiction en 2016, signant une fable visuellement éblouissante qui se démarque des autres œuvres du genre. Dans Premier contact, le spectateur ne suit pas des astronautes ou des habitants d'une autre galaxie, mais une linguiste confrontée à l'arrivée d'une espèce venue d'ailleurs.

© LILO/SIPA (publiée le 02/05/2025)

Dans le détail, ce long-métrage se déroule alors que d'énormes vaisseaux venus de l'espace se posent mystérieusement aux quatre coins du globe. Louise Banks (Amy Adams), une linguiste, et Ian Donnelly (Jeremy Renner) sont chargés par l'armée américaine de diriger une équipe d'experts afin d'entrer en communication avec cette mystérieuse espèce et de comprendre les intentions des extraterrestres vis à vis de la Terre. Le résultat de leurs recherches va déterminer la réponse internationale à cette arrivée incompréhensible.

S'il puise ses inspirations dans 2001 l'Odyssée de l'Espace et Rencontre du troisième type, Denis Villeneuve arrive à révolutionner le genre du film de science-fiction en proposant un drame intimiste, émouvant et intelligent dans un contexte d'invasion de la Terre par des extra-terrestres. Loin d'être belliqueux comme beaucoup de films qui mettent en scène la rencontre entre l'humain et l'extraterrestre, Premier contact étonne par sa réflexion humaniste et son twist final philosophique.

A sa sortie, les critiques sont conquises : 36 titres de presse français lui donnent la note moyenne de 4,1/5 sur Allociné. Le Journal du Dimanche notamment a salué "un drame intimiste d'une intelligence, d'une originalité, d'une délicatesse et d'une puissance émotionnelle rares". L'appréciation est identique à l'international, puisque Premier contact décroche la note de 94% sur Rotten Tomatoes par la presse, et celle de 7,9/10 de la part des utilisateurs de l'International Movie Database.

Grâce à un bouche à oreille favorable, le film de Denis Villeneuve réalisera plus de 203,3 millions de dollars de recettes. Premier contact bénéficie désormais de rediffusions télévisées ou de sa mise en ligne sur les plateformes de streaming pour toucher un nouveau public. Il est à voir sur les plateformes par abonnement Max et Netflix, mais également TF1+, MyCanal et Prime Video si vous avez les offres adéquates.