Presque personne ne regarde cette série policière en France alors qu'elle est absolument géniale

Adorée de la critique, cette série policière à la Columbo n'a pourtant que très peu de spectateurs en France. Et c'est bien dommage.

Difficile de faire son choix face à la quantité délirante de séries policières qui existent. Entre les diffusions télévisées et les plateformes de streaming, il y a de quoi faire, que vous préfériez les "whodunnits", les "cosy mysteries" ou les polars nerveux. Depuis 2023, un nouveau programme, héritier de Columbo, a fait son apparition dans le paysage audiovisuel. Très appréciée de la critique, la série peine pourtant à trouver son public en France, alors qu'elle était disponible gratuitement en streaming il y a encore quelques mois.

Le réalisateur des populaires A couteaux tirés, Rian Johnson, est aux manettes de ce nouveau programme policier. Poker Face suit le périple de Charlie Cale, une femme qui a le don de sentir quand quelqu'un lui ment et qui fuit un tueur qui veut sa peau à travers les Etats-Unis. Mais de nombreux crimes viennent se mettre sur sa route, et ils sont difficiles à ignorer lorsqu'on possède un talent comme le sien !

Natasha Lyonne incarne le rôle principal de Poker Face. © Image Press Agency/Sipa USA/SIPA (publiée le 02/05/2025)

Comme Columbo avant elle, Poker Face a la particularité de prendre le "whodunnit" à rebours : le public sait dès le début de l'épisode qui a commis le crime. La question n'est donc plus de savoir qui est le meurtrier, mais comment il s'y est pris, et surtout comment Charlie va résoudre le meurtre. Le spectateur adopte alors la position jouissive de sachant par rapport à l'héroïne et peut se délecter du jeu du chat et de la souris qui se joue entre elle et le criminel.

Chaque épisode se concentre sur une affaire. L'occasion de découvrir une myriade d'acteurs très connus en invités. Face à Natasha Lyonne dans le rôle de l'enquêtrice (elle s'est déjà fait connaître dans Poupée russe ou Orange is the new black), on retrouve donc Ron Perlman (Hellboy), Adrien Brody (Le Pianiste), Hong Chau (Watchmen), Danielle MacDonald (The Tourist), Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Dark Knight Rises), Chloë Sevigny (American Psycho), Jameela Jamil (The Good Place), Charles Melton (Riverdale) et d'autres font une apparition le temps d'un (ou plusieurs) épisodes.

Mais alors, pourquoi Poker Face n'a pas trouvé son public en France ? La raison principale reste liée à sa programmation et à sa promotion. Si elle a été diffusée un temps sur la plateforme gratuite TF1+ (quelques mois en 2024), elle n'a pas bénéficié d'une diffusion télévisée qui aurait pu lui permettre d'être découverte sur nos contrées.

Il est désormais plutôt compliqué de voir Poker Face en France. La première saison est pour le moment uniquement disponible à l'achat ou à la location sur les plateformes de VOD. Aux Etats-Unis, on continue pourtant de regarder Poker Face. La saison 2 est diffusée outre-Atlantique sur Peacock depuis le 8 mai 2025.