Oubliez "Grey's Anatomy" : cette série médicale complètement addictive va vous tenir en haleine pendant 15 épisodes

Passionnante et addictive, cette série médicale est à voir absolument si vous en avez assez de "Grey's Anatomy".

Cela fait plusieurs décennies que les séries médicales passionnent les spectateurs : enquêtes médicales, coulisses d'un univers familier qui fascine, théâtre de nombreuses problématiques sociales et politiques, romances en blouses blanches... Les programmes du genre regorgent d'intrigues et de thématiques qui les rendent addictives.

Au panthéon, Grey's Anatomy fait figue de cheffe de proue depuis des années et continue d'attirer les téléspectateurs depuis 21 saisons. Mais si vous en avez assez des aventures du Grey Sloan Memorial Hospital et que vous souhaitez découvrir un nouveau programme plus actuel et réaliste, ne cherchez plus : cette autre série médicale américaine, lancée au début de l'année 2025, possède tous les atouts pour vous rendre accros.

© Photograph by Courtesy of Warrick Page/Max

Contrairement à sa consœur, The Pitt ne se focalise pas sur les romances ou intrigues entre les personnages, mais sur le quotidien intense des médecins et infirmières du service des urgences. La première saison se concentre sur une seule journée de garde, avec un épisode par heure, pour une plongée plus vertigineuse dans ce service où chaque seconde compte. Et cette garde sera particulièrement éprouvante pour le personnel médical.

The Pitt ne révolutionne pas le genre et rappelle Urgences (Noah Wyle, interprète du docteur John Carter, incarne d'ailleurs l'un des principaux protagonistes de The Pitt). Mais tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Cette série ultra-réaliste aborde de nombreuses problématiques liées au système de santé américain d'aujourd'hui un service saturé, des médecins et infirmières au bout du rouleau, l'agressivité des patients, les logiques managériales de plus en plus capitalistes... Elle s'interroge aussi sur des sujets de société plus larges, comme la montée du masculinisme, l'IVG, la santé mentale des jeunes, les anti-vaccins, les conséquences du Covid-19...

On lance The Pitt avec la curiosité de découvrir le fonctionnement du service des urgences américain. Mais on reste pour ses personnages, brisés par un système malade, et son rythme suffoquant. La tension monte d'épisode en épisode, jusqu'à atteindre des moments chargés en émotion. En résulte une série efficace et palpitante qui va séduire tous les fans du genre.

La première saison de The Pitt est disponible sur la plateforme Max. Forte de son succès, elle a été renouvelée pour une seconde, qui se déroulera lors de la Fête nationale américaine, période particulièrement chargée pour les Urgences. Elle doit être diffusée à partir de janvier 2026.