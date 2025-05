Cette semaine sur Netflix : les 3 films qu'il ne faut pas rater

En ce moment sur Netflix, on vous recommande de découvrir le final d'une saga française ainsi qu'une tragédie viking superbe.

Vous avez envie de profiter des ponts de mai pour rattraper les dernières sorties disponibles sur Netflix ? Face à l'afflux de nouveaux programmes sur la plateforme de streaming, difficile de faire un choix. C'est pourquoi Linternaute vous propose une sélection hebdomadaire de trois films à voir sur la plateforme. Pour établir notre sélection, nous nous sommes concentrés sur des productions qui figurent dans le top 10 en ce moment même sur le site au N rouge, ou sur des fictions qui ont été mises en ligne au cours de la semaine passée.

1. Le final d'une franchise qui cartonne

C'était la grosse sortie de la semaine : les abonnés de Netflix peuvent découvrir depuis le 7 mai l'épisode final de Balle perdue. La saga d'action portée par Alban Lenoir propose un troisième et dernier épisode explosif pour les amateurs de cascades, d'adrénaline et de courses poursuites en tout genre. Dans ce dernier film de la franchise qui a cartonné en 2020 et 2022, le mécanicien Lino est prêt à se venger d'Areski (Nicolas Duvauchelle) après sa trahison qui lui a tout coûté.

© Focus Features/Moviestore/Shutte/SIPA

2. Une tragédie viking à l'esthétique léchée

Autre manière d'en prendre plein la vue : lancer un film de Robert Eggers. Le cinéaste à qui l'on doit Nosferatu, The Witch ou The Lighthouse avait signé en 2022 la tragédie viking inspirée d'Hamlet, The Northman. Le protagoniste incarné par Alexander Skarsgard cherche à se venger du meurtre de son père en tuant son oncle dans la plus pure tradition shakespearienne. Les abonnés de Netflix peuvent ainsi découvrir un film spectaculaire et très sanglant. Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe et Björk complètent la distribution.

3. Harrison Ford incarne un personnage bien connu

Netflix a également mis en ligne il y a quelques jours l'un des nombreux longs métrages de la filmographie d'Harrison Ford. Dans Danger immédiat sorti en 1994, l'acteur américain incarne Jack Ryan, directeur des renseignements, chargé de déjouer une affaire de corruption aux plus hauts sommets de l'Etat. Willem Dafoe, Henry Czerny et Anne Archer font aussi partie de ce film d'action aux accents de thriller.

Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, la plateforme de streaming propose de nombreuses productions à découvrir. Ces derniers jours, dans le top 10 du moment, on peut retrouver Ravage avec Tom Hardy, le film allemand Exterritorial, le long-métrage avec Vince Vaughn Nonna, la comédie française Ténor avec Michelle Laroque et MB14 ainsi que le classique Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.