C'est l'un des meilleurs films Marvel depuis Avengers Endgame, et c'est le moment de le rattraper gratuitement

Les films Marvel ont passionné des millions de spectateurs pendant de nombreuses années. L'un des meilleurs est sorti il y a quelques années à peine.

Pendant plusieurs années, les films Marvel étaient le rendez-vous incontournables des spectateurs qui cherchaient à découvrir de nouvelles aventures super-héroïques au cinéma. Le succès de la bande des Avengers y était d'ailleurs pour beaucoup et a culminé jusqu'au succès d'Avengers : Endgame. Véritable raz-de-marée au box-office en 2019, il est, encore aujourd'hui, le second plus gros succès cinéma de tous les temps avec 2,79 milliards de dollars de recettes.

Depuis, les projets se sont multipliés, le public a été matraqué de nouveaux héros, de nouvelles origin-stories, de multivers, de création et de séries originales pour étendre toujours plus l'univers cinématographique Marvel... Des développements à outrance du concept, jusqu'à l'indigestion. Thunderbolts*, dernière sortie cinéma en date du MCU, est salué par la critique et reste premier de la semaine hebdo, mais réalise un score bien bas pour un Marvel.

S'il est difficile de parler de crise, force est de constater que l'enthousiasme pour les Marvel semble révolu. Et pourtant, cela ne signifie pas que le studio est incapable de produire de bons films (même s'ils se font rares). L'un des meilleurs films Marvel (classé n°1 du top de Télérama) est bel et bien sorti au cinéma après Avengers : Endgame. Cet ovni à part au sein du MCU est diffusé à la télévision cette semaine.

© Walt Disney Studios Motion Pictu/SIPA

En 2023, les Gardiens de la Galaxie ont tiré leur révérence. Avant que James Gunn ne parte diriger la création des prochains films DC, le réalisateur a conclu sa trilogie mettant en scène la bande la plus déglinguée de la galaxie (un humain, un raton-laveur génétiquement modifié, un arbre vivant, des humains modifiés et une flopée d'extra-terrestres). Alors que le groupe vit paisiblement sur la planète Knowhere, ils sont attaqués par Adam Warlock, qui blesse grièvement Rocket. Pour le sauver, les Gardiens n'ont pas le choix : il faut retrouver son créateur.

Les Gardiens de la Galaxie 3 propose une conclusion drôle et émouvante aux mercenaires les plus fous du MCU. James Gunn signe un space opera nostalgique, entre rires et larmes, grâce à ses personnages attachants, un scénario plutôt bien fait qui explore de nombreuses thématiques (le poids du traumatisme, le deuil, les expérimentations sur les animaux...).

Ce film est bourré de scènes d'action inventives et funs, et toujours servi par une bande-son pop-rock phénoménale (la séquence sur Florence + the Machine est mémorable). La marque de fabrique de cette trilogie. Sorti juste après le désastreux Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie 3 a offert une respiration bienvenue et inattendue dans les productions du studio.

Les Gardiens de la Galaxie 3 a été diffusé à la télévision dimanche 18 mai 2025. C'est sur TF1+ désormais qu'il faut se rendre pour découvrir les ultimes aventures de cette bande à part au sein du MCU. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, les épisodes précédents sont disponibles en streaming, sur la plateforme Disney+.