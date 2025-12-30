Cette série Netflix ne ressemble à aucune autre, les abonnés adorent

Programme à part dans le catalogue de Netflix, il a pourtant séduit les abonnés sur plusieurs saisons.

Cet article a été publié initialement le 14 mai 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

C'est un reproche qui est souvent fait à Netflix par certains de ses abonnés : les programmes de la plateforme de streaming se suivent et se ressemblent très voire trop souvent. Heureusement, il y a aussi des fulgurances, et des projets très créatifs font parfois leurs apparitions dans le catalogue. Depuis 2019, une série américaine suscite régulièrement la curiosité et l'approbation du public.

Elle est en effet notée 4,4/5 par les utilisateurs d'Allociné, 8,4/10 sur l'International Movie Database (IMDB) et 82% sur Rotten Tomatoes, ce qui en fait une série originale plutôt populaire.

Love, Death + Robots est une série d'anthologie entièrement animée pour adultes. Chaque épisode (ou plutôt court-métrage) raconte une histoire indépendante des autres, et les genres cinématographiques sont tous utilisés : science-fiction, horreur, comédie, fantastique, il y en a pour tous les goûts. La série est créée par David Fincher, réalisateur bien connu de Se7en, Fight Club ou encore Mindhunter sur Netflix, Tim Miller (Deadpool), Jennifer Miller et Joshua Donen.

Evidemment, certains épisodes sont meilleurs que d'autres, et les styles graphiques varient également. Mais les spectateurs ne manquent pas de saluer la richesse de Love, Death + Robots, ainsi que son travail sur l'animation et le visuel fourni par les équipes créatives. En résulte une série définitivement unique, difficile à décrire et impossible à classer. C'est aussi ce qui fait sa force et son attrait pour beaucoup de spectateurs lassés des productions parfois standardisées de la plateforme de streaming.

C'est pourquoi chacune des saisons de Love, Death + Robots a été primée : la série a remportée trois Emmy Awards du meilleur programme court d'animation, en 2019, 2021 et 2022. Carton plein donc, qui vient saluer l'audace technique et créative de cette anthologie. Grâce à son succès critique, Love, Death + Robots a eu droit à quatre saisons, toutes disponibles sur Netflix. De quoi en prendre , une nouvelle fois, plein la vue !