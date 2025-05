En ce moment en streaming : voici 3 séries absolument incontournables

Si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, on a sélectionné pour vous les 3 séries qui valent le coup d'être vues en streaming.

Difficile de choisir un programme pour occuper ses soirées. D'autant plus lorsqu'on veut regarder une série : personne n'a envie de s'engager sur plusieurs épisodes si ceux-ci se révèlent finalement décevants. C'est pourquoi nous vous proposons une sélection des meilleurs fictions du moment, celles qui font le plus parler d'elles et qui ont été acclamées par les critiques. Pour que tout le monde y trouve son compte, quels que soient vos abonnements, nous avons essayé de varier les plateformes de streaming.

1. Une épopée de vengeance déchirante sur Max

Si vous êtes abonnés à Max (ou que vous y avez accès avec votre abonnement Canal), vous pouvez lancer la série The Last of Us. Adaptée des jeux vidéos à succès, cette série post-apocalyptique se déroule dans un futur où un champignon s'est développé et transforme les infectés en zombies. On y suit deux survivants, Joel et Ellie, à travers leur quête, qui va peu à peu se transformer en épopée vengeresse. La déchirante saison 2 est actuellement diffusée à un rythme hebdomadaire chaque lundi.

© Photograph by Liane Hentscher/HBO

2. Une série qui ne ressemble à aucune autre sur Netflix

Les abonnés de Netflix peuvent, de leur côté, se lancer dans la nouvelle saison de Love, Death & Robots. Cette série d'anthologie animée a été saluée pour ses prouesses visuelles et sa créativité, au point qu'elle a déjà remporté trois Emmy Awards. Chaque épisode est indépendant des autres, ce qui permet de regarder la série dans l'ordre et au rythme que l'on souhaite. La saison 4 a été mise en ligne cette semaine.

3. Le final de la meilleure série Star Wars sur Disney+

Si Star Wars est davantage votre tasse de thé, vous êtes forcément abonné à Disney+. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez lancer Andor, qui est considérée comme la meilleure série de l'univers galactique inventé par Georges Lucas. On y suit Cassian Andor (Rogue One) pour découvrir comment il s'est lancé dans la Résistance. En creux, la série dissèque la montée des fascismes, les mécanismes d'oppression des régimes totalitaires et dictatoriaux, pour proposer une série brillante et très finement écrite. La saison 2, qui est également la dernière de la série, s'est achevée le 14 mai.

Et si vous n'avez pas encore trouvé votre programme, ou que vous êtes abonnés à d'autres plateformes, d'autres séries valent le coup d'oeil : c'est le cas de la saison 2 de Coeurs noirs disponible sur Prime Video, ou de la nouvelle série Murderbot à voir sur Apple TV+. Sur Canal, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à Cimetière indien. Vous trouverez forcément votre nouvelle obsession du moment.