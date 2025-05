Ce film français "bouleversant" est l'un des meilleurs de 2024 : il est enfin sorti en streaming

Après avoir reçu plusieurs récompenses, l'un des meilleurs films français de l'année passée est enfin visible en streaming.

L'année 2024 a été très riche pour le cinéma français. Un p'tit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo et L'amour ouf ont obtenu les faveurs du public qui s'est rué pour les découvrir en salles, ainsi que des critiques de très bonnes factures qui témoignent de leur qualité indéniables. A eux trois, ils représentent presque 25 millions d'entrées.

Mais d'autres films acclamés sont sortis dans les salles il y a quelques mois, preuve de la vitalité et de la richesse du cinéma français. L'un d'entre eux n'a peut-être pas généré un raz-de-marée sur le box-office (600 000 entrées en France, ce qui reste un très beau succès pour un film ayant coûté 1,3 millions d'euros), mais il a obtenu d'excellentes critiques, trois prix au Festival de Cannes et 4 César.

Réalisé par Boris Lojkine, ce thriller social raconte 48 heures de la vie d'un livreur à vélo guinéen qui se prépare à être auditionné par l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile à Paris. Le premier rôle de L'histoire de Souleymane est tenu par Abou Sangaré, lui-même confronté à trois refus de régularisation et une obligation de quitter le territoire français. Le film s'inspire de son parcours, et aura même un effet bénéfique sur la situation du jeune homme : en août 2024, sa situation est ré-examinée et il obtient un titre de séjour valable un an.

Thriller essentiel et nerveux, L'histoire de Souleymane a impressionné la critique et le public à sa sortie. Sur Allociné, il obtient la note presse de 4,1/5 (sur 29 titres recensés), et la note du public est au diapason avec 4,2/5. "Thriller à couper le souffle" selon Télérama, l'histoire de Souleymane est qualifié de film "bouleversant" par Les Echos, quand il s'agit de "l'un des films les plus impressionnants de l'année" pour Marianne. Abou Sangaré est loué pour sa performance (son premier rôle au cinéma) et décroche plusieurs prix, dont le César de la meilleure révélation masculine.

Si vous n'avez pas pu voir L'histoire de Souleymane au moment de sa sortie au cinéma, ne vous en faites pas : il est désormais visible en streaming. Diffusé sur Canal+ mardi 20 mai, il est depuis disponible au visionnage en ligne pour tous les abonnés de MyCanal.