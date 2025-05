Ce moment de panique à Cannes est venu nous rappeler que les stars sont des êtres humains comme les autres

Petit contre-temps sur le tapis rouge du Festival de Cannes vendredi 16 mai, une abeille est venue semer la panique lors de la montée des marches du casting d'Eddington.

Même dans les événements les plus cadrés comme le Festival de Cannes, on n'est pas à l'abri d'un contretemps ou d'un incident. L'équipe du film Eddington l'a bien compris en montant les marches, vendredi 16 mai au soir, puisque le naturel s'est invité sur le tapis rouge et a effacé, pendant quelques secondes, les sourires figés et le contrôle des stars habituées à l'exercice.

Pourtant, tout avait parfaitement débuté : Emma Stone (La La Land), Joaquin Phoenix (Gladiator, Her), Austin Butler (Elvis, Dune partie 2), Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian et bientôt Les Quatre Fantastiques)... Le casting était réuni pour monter les marches du film d'Ari Aster (Midsommar, Hérédité, Beau is afraid), qui était l'un des plus attendus de la compétition pour la Palme d'or et qui a largement divisé la presse internationale. Ce long-métrage se déroule en 2020 et cristallise les tensions qui émaillent la société américaine d'aujourd'hui à travers la confrontation entre un maire et un shérif.

Plus de peur que de mal pour les stars d'Eddington. © Natacha Pisarenko/AP/SIPA (publiée le 17/05/2025)

Emma Stone, Austin Butler et Pedro Pascal sont apparus particulièrement complices au moment de monter les marches, rivalisant de sourires pour les photographes pendant que leur comparse, Joaquin Phoenix, accompagnait le réalisateur d'Eddington.

Oui, mais. Une abeille a également décidé que c'était à son tour de briller et de monter les marches en compagnie des plus grosses stars d'Hollywood. L'insecte a volé en direction d'Emma Stone, qui n'a pas manqué de panique et de grimacer à sa vue, se contorsionnant pour éviter la bestiole avant de se réfugier dans les bras d'un Pedro Pascal hilare. Austin Butler, de son côté, a tenté de protéger la star en soufflant sur l'insecte.

Heureusement, l'actrice américaine oscarisée n'a pas été piquée, et l'instant a provoqué davantage d'hilarité et de grimaces de paniques que de mal. Surtout, il a rappelé que les stars étaient, finalement, comme nous : des êtres humains qui craignent eux aussi d'être piquées par des abeilles, même quand il y a tous les photographes et les caméras du monde pour immortaliser le moment !