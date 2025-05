Le régime drastique de Tahar Rahim lui a fait perdre 20 kilos et a provoqué "une addiction" chez lui

Dans "Alpha", présenté en compétition pour la Palme d'or, Tahar Rahim incarne un addict très amaigri. Pour les besoins du film, il a suivi un régime drastique.

Beaucoup d'acteurs sont connus pour avoir repoussé les limites physiques pour le besoin de l'art : Christian Bale est l'acteur caméléon le plus connu, variant considérablement sa corpulence au rythme de ses rôles. Dans la liste, on peut ajouter désormais l'acteur Tahar Rahim. Dans Alpha, présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, il incarne un toxicomane accro. A l'écran, il apparaît particulièrement aminci, côtes apparentes et joues excessivement creusées. Evidemment, une telle transformation physique a été scrupuleusement encadrée par des professionnels de santé, et l'acteur a suivi un régime spécial.

Dans une interview à l'AFP retranscrite par France 24, Tahar Rahim est revenu sur sa préparation physique pour le rôle, puisque "l'apparence physique du personnage faisait partie intégrante de l'histoire". "C'est passé par un régime drastique que tu n'as pas envie de faire", ajoute-t-il à l'attention du journaliste, sans préciser davantage en quoi il consiste pour des raisons évidentes.

Tahar Rahim préparait son rôle dans "Alpha" pendant la promotion de "Monsieur Aznavour" © CYRIL PECQUENARD/SIPA (publiée le 21/05/2025)

L'acteur explique dans cet entretien avoir "perdu plus de 20 kilos" en "trois ou quatre mois". Un régime à ne pas reproduire chez soi évidemment, ni n'importe quand : Tahar Rahim l'a fait pour des raisons professionnelles et a été "suivi médicalement" par un cardiologue, un nutritionniste et un bio-nutritionniste pour ne pas compromettre sa santé ni se mettre en danger.

Ce processus s'est révélé très difficile à vivre. "Au début, tu as la dalle, tu as la dalle tout le temps. Après, ça laisse place à autre chose", se souvient l'acteur, qui impressionne dans le rôle. Et il confie même que ce régime drastique lui a fait "développer une addiction" : "Une addiction à la tomate cerise et aux pistaches ! Au début, je ne m'en étais même pas rendu compte sauf qu'à un moment donné, vers 22h, 23h, j'avais faim et ma petite lumière me disait 'tu peux manger ça'. C'était très précis. Grammage et tout. Et je me suis retrouvé des soirs où je n'en avais pas à la maison et je prenais le scooter, j'allais dehors en chercher !"

Mais pourquoi se mettre dans un tel état ? D'abord pour plus d'authenticité, physiquement comme dans sa performance : "J'en avais besoin parce que je voulais créer aussi, quelque part, un manque. Ce manque allait forcément résonner avec le personnage". Si cela semble assez impressionnant, Tahar Rahim décrit tout de même l'expérience comme "formidable". "Mon rapport aux éléments, mon rapport à Dieu, tout était différent. Tout était fluide et presque organique", décrit-il. Cela s'est révélé payant, puisque Tahar Rahim impressionne dans le rôle. Il faudra toutefois patienter jusqu'à samedi soir pour découvrir si ce sacrifice lui assurera également un prix d'interprétation masculine.