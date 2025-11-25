"C'était comme si on s'était aimé tout ce temps" : Daniel Auteuil a trouvé "son alter ego" chez une actrice américaine

Daniel Auteuil ne tarit pas d 'éloges sur une star américaine avec laquelle il vient de collaborer.

Il y a des rencontres de cinéma que l'on attend avec impatience pendant des années. D'autres qu'on n'avait pas imaginées possibles, mais qui sonnent finalement comme des évidences. C'est dans cette seconde catégorie que se range la collaboration entre Daniel Auteuil et Jodie Foster. Les deux acteurs partagent l'affiche du film Vie privée, comédie dramatique de Rebecca Zlotowski, dans laquelle l'actrice américaine incarne une psychanalyste qui se met en tête de trouver des réponses à la mort subite de l'une de ses patientes. Tout pointe vers le suicide, mais elle est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre.

Jodie Foster incarne le rôle principal, face à Daniel Auteuil, son ex-mari, qui prend les allures d'un docteur Watson enthousiaste et désireux de reconquérir son épouse. Sur le papier, la possibilité d'un duo entre la star américaine francophile (et francophone dans le film) et l'acteur plusieurs fois césarisé ne nous avait pas frôlé l'esprit. A l'écran, c'est une évidence tant leur alchimie est palpable. Et il semblerait qu'ils la partagent également dans la vie.

© Scott A Garfitt/AP/SIPA (publiée le 21/05/2025)

C'est en tout cas ce qu'a révélé l'acteur à l'occasion d'une conférence de presse donnée en marge du Festival de Cannes, où Vie privée était présenté hors-compétition, le 20 mai. Daniel Auteuil révèle avoir découvert celle qui partage aujourd'hui la vie d'Alexandra Hedison dans Taxi Driver, avant de suivre sa carrière, "sans jamais penser que j'aurais un jour la chance et le bonheur de la rencontrer". De son côté, Jodie Foster a également suivi la carrière de son partenaire à l'écran, admirant le cinéma français. Elle l'a notamment découvert dans Jean de Florette et Manon des Sources.

"Quand on s'est rencontré", ajoute Daniel Auteuil, "on avait donc le sentiment de se connaître depuis toujours. J'ai eu l'impression de rencontrer mon alter ego", indique-t-il. "Pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait les mêmes réactions que moi, qui avait une concentration et une légèreté, qui était prête à toutes les cascades, qui était prête mentalement, physiquement... Ca a été très naturel" de jouer un couple à l'écran, dit-il, "c'était comme si on s'était aimé tout ce temps". Un sentiment partagé par Jodie Foster, qui assure que le comédien, en couple avec Aude Ambroggi, est "comme [son] frère". "J'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille".

Daniel Auteuil raconte qu'il a contacté Jodie Foster pour lui proposer un rôle dans l'un de ses films par le passé. Elle avait néanmoins refusé, ayant alors peur de jouer en français, surtout dans un premier film de metteur en scène. "J'ai reçu la plus belle lettre de refus de ma vie de sa part, c'était magnifique ! J'étais heureux qu'elle refuse tellement c'était beau", confie aujourd'hui l'intéressé. Jodie Foster assure qu'elle adorerait tourner une comédie auprès de l'acteur français. "On pourrait faire Vie privée 2 - plus privé encore...", s'amuse-t-elle. On espère en tout cas que cette collaboration va perdurer. Le film est à voir au cinéma le 26 novembre 2025.