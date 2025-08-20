Ce film a reçu la plus grosse standing ovation au Festival de Cannes, il méritait la Palme d'or

Lauréat d'un prix à Cannes, ce drame a reçu l'acclamation du public lors de sa projection. Il est à découvrir au cinéma.

Il existe une drôle de mode dans les festivals : certains médias chronomètrent avec plus ou moins de fiabilité les minutes de standing ovation que reçoivent les films à l'issue de leur projection. Le Festival de Cannes n'échappe pas à cette drôle de règle censée, selon certains, juger de la réception du film. Si des huées ne sont pas impossibles, tous les films sont applaudis en présence de l'équipe, pour des questions élémentaires de politesse et de respect.

Le 21 mai 2025, un film présenté en compétition au Festival de Cannes a explosé les compteurs de la 78e édition : il a été ovationné pendant 16 à 19 minutes (on vous l'a dit, le chronomètre n'est pas nécessairement fiable). En revanche, il a également obtenu de très bonnes critiques de la presse, surtout à l'international. S'il n'a pas obtenu la Palme d'or, cela lui a tout de même permis de décrocher une place au palmarès, aux côtés de L'agent secret, Sirât, Sound of falling ou Un simple accident.

© Kasper Tuxen.

Valeur sentimentale est le dernier film du réalisateur norvégien Joachim Trier, qui avait fait beaucoup parler de lui avec Oslo, 31 août et surtout Julie (en 12 chapitres). Ce drame décrit les relations au sein d'une famille, alors que le père réalisateur, absent et cabotin, est de retour pour faire un film dans la maison familiale après le décès de son ex-femme. Il demande alors à sa fille actrice de jouer le rôle principal, ravivant des décennies de rancœurs. Au casting, on retrouve Renate Reinsve, Stellan Skarsgard ou encore Elle Fanning.

Joachim Trier signe ici un film juste et sensible sur les dynamiques familiales (relations père-fille, mais également entre sœurs), et surtout le poids que prennent les absents, morts comme vivants. Sans excès, sans cri, Valeur sentimentale est un film d'une grande intériorité. Il peint ses personnages avec beaucoup de tendresse, d'humanité et de mélancolie. Le père et la fille se ressemblent mais n'arrivent pas à s'entendre, avant de se retrouver sur le terrain artistique. La sœur ne trouve pas sa place au sein de ce duo. Le spectateur se retrouve témoin des douleurs sourdes qui traversent ce foyer dysfonctionnel et de ses troubles de communication.

Nombreux sont ceux à avoir voulu qu'il remporte la Palme d'or, et Linternaute faisait partie des conquis. Valeur sentimentale s'est finalement vu offrir la seconde place du palmarès, le Grand Prix. C'est le long-métrage de Jafar Panahi, Un simple accident, qui a reçu le premier prix. En attendant de découvrir la Palme d'or le 10 septembre prochain, Valeur sentimentale est sorti au cinéma mercredi 20 août. Une pépite que l'on vous recommande chaudement !