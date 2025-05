Cette légende du cinéma américain fête bientôt ses 95 ans, mais on ne sait pas s'il a pris sa retraite

L'un des plus grands acteurs américains, qui aligne 4 Oscars, va souffler ses 95 bougies cette semaine. Il vient à peine de sortir son dernier film.

Certaines célébrités font une incursion éphémère à Hollywood. D'autres s'y installent pour plusieurs décennies, de leur début de vingtaine jusqu'à devenir des nonagénaires. Ils se créent alors une réputation extrêmement solide auprès du public, au point qu'on les qualifie de légende du cinéma. L'une d'entre elles célèbre ses 95 ans cette semaine. Et malgré son âge avancé, cet acteur reste un pilier de l'industrie cinématographique américaine.

Tout le monde a vu au moins un film de Clint Eastwood, que ça soit l'une de ses réalisations ou un film dans lequel il a simplement été acteur. Représentant d'un âge d'or hollywoodien, il s'est illustré dans de nombreux classiques du petit et du grand écran : il a été l'Inspecteur Harry, s'est distingué dans la "trilogie des dollars" de Sergio Leone, et a remporté de nombreuses récompenses. Il possède aussi sur une de ses étagères 4 Oscars, reçus pour sa carrière de réalisateur : Impitoyable en 1993 et Million Dollar Baby en 2005 lui ont permis de remporter les prix du Meilleur film et de la Meilleure réalisation.

© Kevork Djansezian/AP/SIPA (publiée le 26/05/2025)

Clint Eastwood fête ses 95 ans le 31 mai 2025. Il y a six mois seulement, le 30 octobre 2024, l'acteur de renom présentait sa dernière réalisation, Juré n°2. Ce long-métrage racontait le dilemme moral d'un homme, sélectionné comme juré dans un procès pour meurtre, qui réalise au cours de l'audience qu'il est peut-être responsable du crime. Va-t-il se dénoncer, laisser un innocent être condamné à sa place, ou manipuler le jury pour s'en sortir ? Si vous souhaitez le découvrir, sachez que ce thriller est disponible en streaming sur MyCanal, mais également à l'achat et à la location sur les autres plateformes de VOD.

La question est désormais de savoir si Clint Eastwood a toujours des projets en réserve. Malgré son âge avancé et son état de santé dégradé (surtout depuis le décès de sa compagne, Cristina Sandera, en juillet 2024, nous apprend Radar Online), nous n'avons plus de nouvelle. Son ancien compte officiel sur le réseau social X assurait en octobre dernier que le réalisateur était "de retour au travail, à étudier des scénarios". Mais le compte a depuis été supprimé.

De son côté, Todd Komarnicki, scénariste du film Sully, a déclaré au Daily Express au début de l'année qu'il "ne le voit pas prendre sa retraite un jour. Je l'imagine plutôt mourir sur un plateau de tournage à 102 ans que de s'arrêter". Seul le temps lui donnera raison, ou non.