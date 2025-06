Les fans de Squid Game ont plusieurs théories sur la fin, l'une d'entre elles est "à moitié juste" selon le créateur

La saison 3 de Squid Game sera la dernière, et les fans développent beaucoup de théories sur la fin. Certains sont sur la bonne voie, selon le créateur de la série.

Les fans sont fébriles à l'approche de la saison 3 de Squid Game. Et pour cause : celle-ci sera la dernière de la série, qui s'est distinguée comme l'une des plus populaires de Netflix (c'est la série non-anglophone la plus regardée de tous les temps, selon les chiffres de la plateforme de streaming). En attendant de découvrir le final, plusieurs internautes s'amusent à échafauder des théories sur ce que réserve Squid Game dans ses dernières heures.

L'équipe créative est parfaitement au courant de ces élucubrations, et a réagi à certaines d'entre elles au cours d'une interview réalisée par Netflix Corée. Evidemment, ni le créateur de la série Hwang Dong-hyeok, ni les acteurs principaux Lee Jung-jae (Gi-hun) et Lee Byung-hun (Front Man), n'ont pipé mot sur les intrigues à venir. En revanche, certains fans ont élaboré des pistes intéressantes selon eux : "l'une des théories que nous avons vu était à la fois à moitié-juste, et à moitié-fausse", assure Lee Buyng-hun, quand le créateur de Squid Game confirme que certaines théories invoquées étaient "partiellement justes".

Au cours de cette interview, le créateur et les acteurs de Squid Game ont passé en revue de nombreuses théories, si bien qu'il est quasi-impossible de savoir laquelle d'entre elle est "partiellement juste". Certaines néanmoins semblent plus solides ou plausibles que d'autres. L'une d'entre elles se concentre par exemple sur les affiches de la saison 3, sur laquelle des protagonistes sont assis et d'autres debouts : pour un fan, les personnages debout vont survivre (il s'agit de Dae-ho, Gi-hun et Hyun-ju), et ceux assis vont mourir. "La personne qui a pris la photo ne sait pas ce qu'il va se passer dans la série", a balayé le créateur Hwang Dong-hyeok.

Autre théorie des fans, et pas des moindres : Young-il (le Front Man dont le vrai nom est In-ho) serait le fils d'Il-nam (le créateur du jeu), car tous deux sont intolérants au lactose. "Parce que deux personnes sont intolérantes au lactose ne veut pas forcément dire qu'ils sont de la même famille", a réagi une nouvelle fois le showrunner.

Parmi les autres thèses avancées, certains pensent que Geum-ja (joueur 149) serait une maître du jeu secrète. D'autres pensent que la série se terminera par un duel entre Gi-hun et Young-il, ou que le joueur 459 va remporter le Squid Game et devenir le nouveau Front Man. Ces trois théories n'ont pas été totalement écartées par le créateur ou les acteurs. Seraient-elles justes ? C'est le 27 juin, date de mise en ligne de la dernière saison de Squid Game, que les fans en auront le coeur net.