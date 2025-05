On est impatient de dévorer ces 5 séries au mois de juin, ce sont des événements à ne pas rater

Ces 5 séries sortent dans les prochaines semaines et promettent déjà de faire parler d'elles. Ce sont les sorties du mois de juin à ne surtout pas manquer.

Le mois de juin s'annonce très rythmé pour les amateurs de séries télévisées. De nouveaux programmes très attendus font leur retour, quand d'autres qui s'annoncent très prometteurs font leurs débuts. On vous a sélectionné les 5 séries télévisées qui vont créer l'événement dans les prochaines semaines sur les plateformes de streaming. Bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts !

1. Une série romantique pour les fans des Bridgerton

L'intrigue se déroule dans les années 1870, alors que cinq jeunes femmes américaines font leur arrivée à Londres pour la saison des débutantes. Si elles espèrent trouver leurs futurs maris, les moeurs entre la société américaine et anglaise sont très différentes et vont leur rendre la tache plus difficile. La saison 2 de The Buccaneers sera mise en ligne sur Apple TV+ à partir du 18 juin. La précédente saison y est déjà disponible.

2. Une série historique pour les fans de Downton Abbey

Ecrite par le créateur de Downton Abbey, The Gilded Age en reprend tous les codes : romance, ancrage historique marqué, conflits de classe... La différence majeure est que l'intrigue se déroule dans le New York de la fin du XIXe siècle, alors que la vieille aristocratie s'oppose aux nouveaux riches qui ont fait fortune grâce à l'industrie. La saison 3 sort sur Max le 23 juin, à raison d'un épisode par semaine. Les saisons précédentes sont disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming.

© Photograph by Karolina Wojtasik/HBO

3. Une série culinaire très intense

Des cris, des névroses, des larmes, et beaucoup de cuisine : c'est le menu que nous a concocté The Bear depuis 2022. Puissante et parfois épuisante à regarder, il s'agit d'une série très bien écrite et interprétée, qui a remporté de nombreux prix ces dernières années. La saison 4 est mise en ligne Disney+ à partir du 26 juin.

4. Le final de la série la plus populaire du moment sur Netflix

Squid Game est l'un des plus gros phénomènes de Netflix. La troisième saison viendra mettre un terme au jeu mortel et à la quête de Gi-hun. De nouvelles épreuves toujours plus sordides, et plusieurs révélations attendent les abonnés pour ce final. Qu'on aime ou qu'on déteste, la sortie de la fin de la série coréenne promet d'être l'événement dont tout le monde va parler à la machine à café. L'ultime partie de Squid Game se joue sur Netflix le 27 juin.

5. Une série policière sur les traces de pyromanes

Contrairement aux autres programmes de cette liste, Smoke est une nouveauté entière. Portée par Taron Egerton(Carry-On), cette série policière suit deux enquêteurs qui doivent collaborer pour retrouver des pyromanes en série qui menacent la ville. Une saison, 9 épisodes, et un scénario qui promet d'être très haletant pour les fans du genre ! Cette série est à découvrir sur Apple TV+ le 27 juin.