"L'Amérique a perdu l'une de ses actrices les plus attachantes" : cette star vue dans Desperates Housewives est décédée

"Desperate Housewives", "Glee", "Young Sheldon"... Cette actrice iconique de la télévision américaine est décédée ce week-end.

Les fans de Desperate Housewives sont en deuil. L'une des actrices de la série américaine, qui pouvait se vanter d'avoir 50 ans de carrière à l'écran, est décédée ce vendredi 30 mai. Elle a succombé à un cancer, à l'âge de 71 ans. Dans un communiqué relayé par le Hollywood Reporter, son mari, Joseph Kell, dit "avoir perdu l'amour de [sa] vie. L'Amérique a perdu l'une de ses actrices les plus attachantes. Elle nous manquera".

Née le 16 juin 1953 en Indonésie, la comédienne a été diplômée de la Austin High School et de l'université du Texas, avant de débuter sa carrière d'actrice. Valerie Mahaffey compte des programmes iconiques à sa filmographie, particulièrement à la télévision : elle a figuré au casting du soap-opera The Doctors et a remporté un Emmy Awards en 1992 pour sa prestation dans la série Bienvenue en Alaska.

© Katy Winn/AP/SIPA (publiée le 02/06/2025)

En France, on la connaît particulièrement pour sa partition dans Desperate Housewives. Valerie Mahaffey a fait forte impression dans la comédie dramatique américaine qui se déroule dans le quartier de Wisteria Lane et suit le quotidien très mouvementé de femmes au foyer et de leurs voisins. Dans la saison 3 diffusée en 2006, elle y a incarné le personnage d'Alma Hodge, l'ancienne femme extrêmement manipulatrice d'Orson Hodge (Kyle MacLachlan) et adversaire de Bree Van de Kamp (Marcia Cross).

Valerie Mahaffey compte d'autres rôles iconiques à son actif : l'actrice a incarné durant 21 épisodes le personnage de Caitlyn Van Horne dans Monsieur le sénateur de 1992 à 1993. Elle a aussi joué dans Glee (le personnage de Rose Pillsburry, la mère d'Emma, dans la saison 3), Young Sheldon (Mme Victoria MacElroy en 2018), Devious Maids (dans la première et troisième saison, le rôle d'Olivia Rice), Dead to me (Lorna Harding, la belle-mère de Christina Applegate).

Sa carrière au cinéma était plus éparse. Valerie Mahaffey a toutefois fait plusieurs apparitions sur grand écran, dans Un indien à New York en 1997, Pur Sang, la légende de Seabiscuit en 2003, ou encore dans Sully en 2016. Elle n'avait plus fait d'apparition ni à la télévision ni dans les salles obscures depuis 2020.