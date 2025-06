C'est déjà l'une des scènes les plus mémorables de 2025 : ce film et cet instant magique vont vous émouvoir à coup sûr

Au cinéma le 11 juin 2025, ce long-métrage émouvant s'interroge sur le sens de notre existence et propose l'une des scènes les plus enthousiasmantes de cette année.

Cela fait plusieurs années que Mike Flanagan s'est fait un nom auprès des cinéphiles. Après avoir impressionné avec ses adaptations de Stephen King (Jessie et Doctor Sleep), c'est sur Netflix que le cinéaste s'est fait un nom en signant l'une des meilleures séries au catalogue de la plateforme de streaming : The Haunting of Hill House. Par la suite, il a proposé d'autres programmes salués, comme les excellents The Haunting of Bly Manor ou Midnight Mass, avant qu'un conflit avec la plateforme ne le pousse vers d'autres horizons.

Cette semaine, Mike Flanagan a renoué avec son amour pour Stephen King en adaptant l'une de ses nouvelles sur grand écran. Si on est loin des œuvres horrifiques auxquelles on a été habitués, le résultat reste très réussi ! Le réalisateur de 47 ans propose une fable philosophie mélancolique, qui s'interroge sur le sens de notre existence... le tout servi par une scène de danse que vous n'êtes pas prêts d'oublier !

© Nour Films

La vie de Chuck débute alors que le monde est en train de s'effondrer. Plus d'électricité, plus d'internet, les axes routiers disparaissent, l'apocalypse est imminente. Au milieu du chaos, une publicité est omniprésente et devient le drôle d'hymne de cette apocalypse : "Merci Chuck pour ces 39 années". Mais qui est cet homme, et quel est son lien avec la fin du monde ? C'est ce que le scénario va révéler en déroulant la vie de ce fameux Chuck, à trois époques distinctes de sa vie.

La vie de Chuck repose sur un constat simple : même les existences les plus banales ont de la valeur et porte en elles un univers. Celui-ci est composé de nos souvenirs, des visages qui ne font que passer, de ceux qu'on a inventés... Avec une telle idée, Mike Flanagan aurait pu facilement tomber dans une forme de niaiserie : heureusement, il l'évite de justesse par sa construction narrative inversée et ses choix de mise en scène puissants. Celle-ci s'exprime particulièrement dans une scène digne de La La Land.

Au cours d'une séquence, située dans la seconde partie, Chuck (Tom Hiddleston) se met à danser de manière improvisée dans la rue, au rythme d'une batterie, avant d'inviter une passante à le rejoindre. Rythmée et stimulante, cette ode à la spontanéité est très réjouissante et reste dans les mémoires à la fin du visionnage. Mais ce n'est pas la seule scène de cette fable que l'on vous encourage à découvrir.

Tom Hiddleston a un charisme fou, mais il n'est pas le seul à porter ce film choral. Les habitués des programmes de Mike Flanagan reconnaîtront plusieurs de ses acteurs fétiches, comme Mark Hamill, sa femme Kate Siegel, Rahuel Kohli. Ils sont rejoints par Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan et Jacob Tremblay. C'est le 11 juin 2025 que vous pouvez découvrir la vie extraordinaire de cet homme ordinaire, directement dans les salles de cinéma.