En ce moment sur Netflix : voici les 3 séries qu'il faut absolument voir cette semaine

Une série policière addictive, le retour d'une série appréciée... Voici notre sélection des trois séries qu'il ne faut pas manquer en ce moment sur la plateforme de streaming Netflix.

Une nouvelle semaine débute ! Et si certains aiment planifier leurs menus pour les jours à venir, d'autres préfèrent sélectionner les programmes qui vont occuper leurs soirées. Si vous êtes abonné à Netflix et que vous cherchez une nouvelle série à regarder, nous avons ce qu'il faut pour vous. Ci-dessous, nous vous sélectionnons trois fictions qui font parler d'elles ces derniers jours. Certaines figurent dans le top des programmes les plus vus en France, quand d'autres viennent à peine de sortir. Mystères, enquêtes, romance... nous en avons pour tous les goûts !

1. Une série policière addictive

Depuis le 29 mai, Les dossiers oubliés tient en haleine les abonnés de Netflix. Surtout, cette série policière adaptée d'une saga d'un maître du polar scandinave, portée par l'acteur britannique Matthew Goode, a décroché d'excellentes critiques tant de la presse que du public. On vous rappelle le pitch : un inspecteur brillant mais désagréable est chargé de monter une équipe pour résoudre des affaires non-résolues. La première sur sa liste : retrouver un éminent fonctionnaire disparu depuis plusieurs années. Ces 9 épisodes ont "scotché" la rédaction de TF1, quand Télérama estime que le programme "brille par son humour grinçant."

© Jamie Simpson/Netflix

2. Une relation mère-fille que tout le monde adore

Le 5 juin, les fans de Ginny & Georgia ont pu retrouver leur duo mère-fille préféré. La saison 3 reprend directement après la seconde, alors que Georgia a été arrêtée pour meurtre en plein milieu de son mariage, tandis que Ginny devra décider de se battre pour sa mère ou d'abandonner. Cette série américaine produite par Netflix est l'une des préférées des abonnés, puisqu'elle décroche la note spectateur de 4/5 sur Allociné. Et pour les plus impatients, une saison 4 a déjà été annoncée.

3. Un thriller australien mystérieux

Netflix a également mis en ligne le 6 juin une nouvelle production venue d'Australie. Et cette fois, il s'agit d'un thriller, intitulé Les survivants. L'intrigue se déroule dans une ville balnéaire de Tasmanie. Kieran Elliott (incarné par Charlie Bickers, Sauron dans Les Anneaux de Pouvoir) voit sa vie basculer lorsque deux personnes se noient et qu'une jeune fille disparaît. Quinze ans plus tard, il est de retour sur les lieux avec sa famille et toujours rongé par la culpabilité. Au même moment, le corps d'une femme s'échoue sur une plage. L'enquête va mettre à jour des secrets enfouis depuis de nombreuses années, alors qu'un tueur semble rôder. Yerin Ha (Sophie dans la prochaine saison de La chronique des Bridgerton) est également à l'affiche de cette série qui promet de tenir en haleine les abonnés.

Si vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur, d'autres séries sont toujours disponibles sur Netflix : les amateurs de thrillers coréens peuvent se tourner vers la série Sans merci, tandis que les fans de Julianne Moore peuvent lancer Sirens. Sara femme de l'ombre, Secrets we keep ou encore Astérix et Obélix : le combat des chefs sont toujours dans le top français des séries du moment, si jamais vous êtes passé à côté.