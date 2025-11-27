Sorti il y a 27 ans, ce film bouleversant est l'un des préférés... du pape !

Cette comédie dramatique a fait forte impression à sa sortie, faisant passer le public du rire aux larmes. Le Pape l'a cité parmi ses films préférés.

C'est assez rare pour le remarquer. Le Pape Leon XIV, élu en mai dernier à l'issue du décès du pape François, a dévoilé la liste de ses films préférés. La révélation a eu lieu dans une interview avec le média Variety, le 11 novembre 2025. Et dans la liste, on trouve étonnement peu de films d'action ou d'horreur, pas plus que de blockbusters sortis ces dernières années.

Robert Francis Prevost de son vrai nom, né à Chicago, cite beaucoup d'oeuvres de ses compatriotes, comme le classique de Noël La vie est belle de Capra (1946), la comédie musicale La mélodie du bonheur de Robert Wise (1965) et le drame psychologique Des gens comme les autres de Robert Redford (1980).

Le film le plus récent date d'il y... a 27 ans ! Et celui-ci a profondément bouleversé le pape comme tous les spectateurs ou presque à l'époque : il s'agit cette fois de La vie est belle version Robert Benigni, le seul film italien de ce top 4 pontife. Il faut dire qu'on parle d'un des films les plus marquants des ces trois dernières décennies.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 04/06/2025)

La vie est belle a fait passer les spectateurs par toutes sortes d'émotions depuis sa sortie. Avec son final déchirant, ce n'est pas le genre de drame que l'on vient savourer plusieurs fois tant il est bouleversant. Ce qui est ironique puisqu'il s'agit également d'une comédie ! Du moins dans toute sa première partie, où notre héros, un italien juif, emploie tous les moyens possibles pour séduire une jeune institutrice, qu'il va épouser et avec laquelle il aura un enfant.

Le début du film est hilarant et très inventif. Oui, mais : l'intrigue se déroule alors en 1939, en pleine Italie fasciste. L'intrigue prend alors, dans sa deuxième partie, un tournant beaucoup plus sombre. En 1944, l'Allemagne nazie occupe le nord de l'Italie, et le héros et son fils sont arrêtés et déportés dans un camp de concentration.

Toute la beauté déchirante de La vie est belle réside dans son parti-pris unique : refusant que son fils perde son innocence et réalise l'horreur dans laquelle ils sont plongés, le père de famille va développer des stratagèmes pour lui faire croire qu'ils jouent un jeu où il faut gagner des points. Le premier à réussir ce défi gagne un char d'assaut. Réalisateur, Roberto Benigni incarne également le premier rôle face à Nicoletta Braschi et Giorgio Cantarini.

A sa sortie en France, en 1998, la manière dont la Shoah a été représentée dans La vie est belle a étonné beaucoup de monde. Acclamé par la critique, le film s'est aussi vu reproché son ton léger pour un sujet si grave. D'autres pointeront son manque de réalisme. Benigni a d'ailleurs répondu aux critiques, assurant que son film est une fable, ou un conte moderne, et non pas un film historique qui chercherait l'hyper-réalisme.

Malgré ces réserves, La vie est belle de Benigni est un succès (plus de 13 millions d'entrées aux Etats-Unis et 4,3 millions en France). Il remporte de nombreux prix : trois Oscars (meilleur acteur, meilleur film étranger, meilleure musique), un César (meilleur film étranger), et le Grand prix du jury au Festival de Cannes. Ainsi que la bénédiction d'un pape désormais.