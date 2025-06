Amazon n'arrête pas d'annuler ses séries : encore un programme qui n'aura pas de suite

Deux séries diffusées sur Prime Video ont été annulées ces dernières semaines : une saga fantastique appréciée et une comédie dramatique internationale.

Sale temps pour les séries d'Amazon : le site de livraison, qui s'est également illustré comme l'un des diffuseurs streaming majeur, multiplie les annonces qui déçoivent les abonnés ces dernières semaines. Prime Video a en effet décidé d'annuler deux de ses programmes récents ces dernières semaines. Alors que les fans continuent de se mobiliser pour faire en sorte que La roue du temps trouve repreneur sur une autre plateforme de streaming, un autre programme a connu une fin prématurée.

Portée par Charlotte Gainsbourg et Lou de Laâge, la série Etoile, qui se déroule dans l'univers de la danse, a été annulée le 7 juin. Une saison 2 avait auparavant été annoncée par Prime Video, qui a visiblement changé son fusil d'épaule et n'a pas permis à Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls, The Marvelous Mrs Maisel) de conclure sa fiction lancée le 24 avril dernier. Les raisons évoquées par Prime Video pour justifier cette fin abrupte sont celles du départ récent de Jenifer Salte à la tête d'Amazon MGM Studio, selon les informations de Variety.

Les fans de "La roue du temps" se mobilisent pour que la série trouve refuge sur une autre plateforme. © Courtesy of Prime

Depuis le 23 mai, les fans de La roue du temps se mobilisent aussi pour sauver leur série fantastique préférée. Elle a été annulée au terme de sa troisième saison par Amazon, et continuait de séduire plusieurs fans fidèles. Mais le programme porté par Rosamund Pike a été sacrifié sur l'autel du budget selon les informations de Deadline. En raison de ces tournages en décors naturels dans de nombreux pays, des effets spéciaux ou du casting de stars présentes, la série se révélait trop couteuse par rapport aux chiffres de visionnages qu'elle générait. Auparavant, Amazon avait déjà annulé les séries Citadel : Diana et Citadel : Honey Bunny, Clean State ou encore Harlem à l'issue de sa saison 3.

Malheureusement, les abonnés de Prime Video ne sont pas les seuls à voir leurs programmes favoris connaître une fin prématurée. C'est aussi le cas des abonnés de Netflix, qui a annoncé la fin de The Recruit, Territory, de Heartstopper (qui se terminera toutefois avec un film) et de la série De parfaites demoiselles, d'Apple TV+ qui a mis fin à Mythic Quest ou La Maison ou de Disney+ qui a annulé Extraordinary. La loi des séries, déjà éprouvée lors de l'ère du câble américain, est encore plus violent à l'ère du streaming : si les abonnés ne regardent pas rapidement et en nombre, le programme est annulé. A garder en tête si un programme vous intéresse.