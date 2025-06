Il y a 30 ans, Isabelle Adjani vivait une rupture "douloureuse" avec l'un des plus grands acteurs d'Hollywood

Isabelle Adjani a vécu une romance très discrète avec un immense acteur irlandais. L'actrice, qui fête ses 70 ans, n'a évoqué que très rarement cette "douloureuse" rupture.

Isabelle Adjani célèbre ses 70 ans ce 27 juin 2025. L'actrice française quintuplement césarisée (et doublement primée au Festival de Cannes) continue de s'imposer comme une comédienne incontournable en France. Ses prestations magnétiques dans Possession, L'été meurtrier, Camille Claudel, La Reine Margot ou encore La journée de la jupe ont fait d'elle l'une des plus grandes actrices de sa génération. Elle s'est récemment illustrée dans Natacha (presque) hôtesse de l'air, après avoir marqué les esprits dans la série Netflix Un couple parfait. Elle sera à l'affiche d'une nouvelle production de la plateforme de streaming, la mini-série Soleil Noir, le 9 juillet.

Très active sur le plan professionnel, Isabelle Adjani fait partie de ces comédiennes qui cultivent la discrétion au sujet de sa vie privée. La comédienne a vécu plusieurs romances, avec Warren Beatty notamment, mais aussi André Dussollier, Francis Huster, ou Bruno Nuytten et Jean-Michel Jarre. Elle a également été en couple avec l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Mais leur séparation a été particulièrement "douloureuse" selon ses propres mots.

Daniel Day-Lewis et Gabriel Kane Day-Lewis, le fils qu'il a eu avec Isabelle Adjani. © Charles Sykes/AP/SIPA (publiée le 11/06/2025)

Isabelle Adjani a rencontré Daniel Day-Lewis en 1989, à l'occasion de l'avant-première anglaise du film Camille Claudel. L'acteur irlandais est déjà un nom connu grâce à My Left foot, même s'il ne s'est pas encore illustré dans Le dernier des Mohicans, Gangs of New York, There will be blood ou Lincoln. Entre les deux acteurs, reconnus pour leur travail et leur talent, débute une idylle de quelques années qui donnera naissance à un fils, Gabriel Kane, en 1995.

Quelques mois avant la naissance du jeune garçon cependant, Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis ont rompu, et l'actrice déménage en Suisse. Elle confiera quelques années plus tard que ce changement de vie s'est produit en réponse à sa rupture "douloureuse" avec le comédien irlandais, mais également pour obtenir la garde de l'enfant. Elle a expliqué qu'un "litige" qui l'opposait au père de son fils l'a poussée à se rendre à Genève, car "il existe une très vieille loi helvétique qui protège les mères, qui empêche le père de demander la garde".

On comprend donc que les relations entre Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis n'ont pas toujours été au beau fixe. Mais en 2016, la comédienne assure auprès de Madame Figaro que "tout est pacifié" avec le père de son second fils. "Mais je suis convaincue que les grandes passions ne se transforment jamais en grandes amitiés", ajoute-t-elle. "J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour sa carrière et pour la vie qu'il a offerte à sa nouvelle compagne et à ses enfants, mais il serait intrusif et incongru de le revoir aujourd'hui."