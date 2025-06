Cette semaine sur Netflix : voici les 3 films à ne pas rater en ce moment

On vous a sélectionné les trois longs-métrages qui font parler d'eux en ce moment et qui valent la peine d'être vus sur la plateforme de streaming.

Envie de fuir la chaleur et les orages ? Rien de tel que de s'enfermer, stores baissés, chez soi devant un bon film. Si vous êtes abonnés à Netflix, vous en avez peut-être marre de scroller pendant des heures à la recherche du programme idéal pour occuper votre soirée estivale. C'est pourquoi on vous a sélectionné trois longs-métrages sortis très récemment sur la plateforme de streaming. Ils valent le coup d'oeil pour leur sujet, leurs critiques positives, ou parce qu'ils font l'événement cette semaine chez les abonnés, jusqu'à se hisser dans le top quotidien français.

1. Un film coup de poing avec une star du MMA

Les films d'action français sont très populaires sur Netflix, et K.O. ne fait pas exception. Son lancement à 14 millions de vues sur ses trois premiers jours se révèle très prometteur pour la suite. Dans ce film coup de poing réalisé par Antoine Blossier, le champion de MMA Ciryl Gane part à la recherche d'un adolescent disparu dans les quartiers Nord de Marseille. Il fait équipe avec une policière (Alice Belaïdi) prête à tout pour faire tomber les barons de la citée phocéenne.

© Laurent le Crabe/Netflix

2. L'un des meilleurs films de l'année 2023

Depuis le 13 juin, les abonnés de Netflix peuvent visionner la comédie dramatique italienne Il reste encore demain. Sortie en 2023, elle a généré plus de 5 millions d'entrées sur son territoire, a été plébiscité par la critique à travers le monde et reste considéré comme l'un des meilleurs films de l'année de sa sortie. La réalisation de Paola Cortellesi se déroule dans l'Italie de la fin des années 1940, et suit l'histoire d'une femme victime de violences conjugales, dont la vie va être bouleversée lorsqu'elle reçoit une mystérieuse lettre qui l'encourage à rompre avec les schémas familiaux traditionnels.

3. Un documentaire sur une tragédie mémorable

A moins que vous ne préfériez les histoires vraies ? Si c'est le cas, vous pouvez lancer Titan, le naufrage d'Oceangate. Rappelez vous : le 18 juin 2023, un submersible lancé dans une expédition touristique sur les traces du Titanic, au nord de l'océan Atlantique, a implosé. Les cinq passagers sont morts, et le submersible est détruit. Il a fallu plusieurs jours avant de retrouver les débris 3 800 m de profondeur, et des restes humains remontés à la surface. Le documentaire de Netflix revient sur cet accident sous-marin mortel, et sur toutes les décisions prises qui ont conduit à cette tragédie.

Vous n'avez toujours pas trouvé votre bonheur ? Netflix met en ligne toutes les semaines de nouveaux programmes. Vous pouvez également visionner la comédie américaine Sans Sarah, rien ne va !, la romance Les temps changent, le thriller de braquage A bout de Tyler Perry, ou le thriller Le Fugitif porté par Tommy Lee Jones ou Harrison Ford.