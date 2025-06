Presque personne n'en a entendu parler, un nouveau film Pixar sort cette semaine

Un nouveau dessin animé des studios Pixar sort cette semaine, mais peut-être n'êtes vous pas encore au courant.

En 40 ans d'existence, Pixar s'est fait connaître comme l'un des studios d'animation majeurs du paysage audiovisuel. Que ça soit grâce à ses franchises phares, comme Toy Story, Les Indestructibles ou Cars, ou pour ces pépites narratives qui plaisent aux enfants et aux adultes (Là-haut, Vice-Versa, Coco, Soul), la filiale de Disney s'est construit une réputation très solide. La preuve : Vice-Versa 2 s'est distingué comme le plus gros succès du genre en 2024, avec 1,6 milliard de dollars de recettes.

Chaque nouvelle production du studio est attendue de pied ferme par le public. Pourtant, vous n'êtes peut-être pas encore au courant qu'un nouveau Pixar sort au cinéma en 2025. Car, contrairement à d'autres productions (et Lilo et Stitch en est la preuve récente), Disney n'a pas mis en branle la grosse campagne marketing d'usage pour ce projet. Par ailleurs, sa sortie est programmée en même temps que des productions "rivales", comme Lilo et Stitch justement (qui est pour l'heure le n°1 au box-office français de l'année) ou le remake de Dragons, tous deux à destination des familles.

Il n'est donc pas étonnant que beaucoup soit passés à côté de la sortie prochaine d'Elio ! Cette épopée de science-fiction animée suit un petit garçon de 11 ans. Passionné d'espace, il a du mal à trouver sa place auprès de ses camarades. Mais sa vie bascule lorsqu'il est téléporté mystérieusement au sein d'une organisation intergalactique rassemblant des ambassadeurs de plusieurs galaxies.

Le jeune Elio est alors pris par erreur pour le représentant officiel de la Terre ! S'ensuit une mission palpitante au cours de laquelle il va enfin découvrir où est véritablement sa place. En français, la tante du héros est incarnée par Zita Hanrot, tandis que Jamy Gourmaud donne sa voix à un ingénieur militaire. De son côté, Alban Lenoir incarne le chef d'un peuple d'une planète lointaine qui va croiser la route de l'adolescent.

La production d'Elio a été un peu mouvementée en coulisse : associé initialement au projet, Adrian Molina (Coco) a fini par quitter la production un an avant sa sortie. La raison officielle ? Se consacrer à un autre film. Mais des rumeurs de divergences artistiques profondes circulent en coulisses pour expliquer ce départ. Quoi qu'il en soit, le cinéaste a été remplacé par les réalisatrices Madeline Sharafian (le court-métrage Mon Terrier) et Domee Shi (Bao, Alerte rouge). Résultat : Elio aurait connu des changements, notamment sur son ton. Ces différences se remarquent sur les différentes bandes-annonces, publiées entre 2023 (plus mystérieuses et sérieuses) et 2025 (plus colorées et légères).

Difficile donc de savoir si Disney mise sur ce nouveau Pixar ou non. Mais le timing de sortie d'Elio pourrait jouer en sa faveur : si vous cherchez une activité loin de la chaleur estivale pour occuper vos enfants, une sortie cinéma reste toujours une bonne alternative. Elio est à voir sur grand écran à partir du 18 juin 2025.