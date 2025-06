Plus de 5 millions d'entrées ! L'un des meilleurs films italiens de ces dernières années est sur Netflix

Sortie en 2023, cette comédie dramatique italienne a été un très gros succès au box-office. Vous pouvez enfin la voir sur Netflix.

Le cinéma italien fait partie des plus renommés de l'histoire du septième art. On lui doit de grands classiques, comme La Dolce Vita, Cinema Paradiso, La vie est belle, ou encore Le Guépard ou Une journée particulière. Ces dernières années, il a un peu moins les faveurs du public français, qui se tourne davantage vers les comédies tricolores ou les blockbusters américains. Mais en 2023, l'une des productions italiennes a particulièrement fait parler d'elle en signant un succès à la fois critique et populaire.

Réalisée par Paola Cortellesi, cette comédie dramatique a attiré plus de 5 millions d'entrées en Italie. Il a également été plébiscité par la critique à travers le monde pour sa thématique forte, sa mise en scène soignée et les interprétations de ses acteurs. Il n'est donc pas exagéré de mentionner qu'il s'agit de l'un des meilleurs films italiens de ces dernières années, puisqu'il a bouleversé de nombreux spectateurs, au point d'être utilisé comme support pour des campagnes de sensibilisation dans des écoles et de relancer des discussions majeures sur la société italienne.

© luisa carcavale/Universal Pictures

Il reste encore demain, intitulé C'è ancora domani en version originale, est un film uniquement en noir et blanc. Il raconte l'histoire de Delia, une mère au foyer victime de violences conjugales dans la Rome de la seconde moitié des années 1940, après la Seconde Guerre mondiale. Son quotidien est bouleversé par la réception d'une lettre mystérieuse qui va l'interroger sur sa condition et la pousser à envisager un avenir meilleur, pour elle et les autres femmes.

Il reste encore demain est devenu le neuvième film le plus vu de l'histoire de l'Italie, le cinquième si l'on se concentre uniquement sur les productions nationales. Au total, ce sont plus de 5,4 millions d'entrées qui sont vendues à sa sortie en 2023, pour près de 36,6 millions d'euros engrangés. En Italie, ce phénomène fait même plus d'entrées que Barbie et Oppenheimer, les deux mastodontes américains de l'année.

Surtout, cette comédie dramatique a imposé le sujet des violences conjugales dans un pays mené par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Le féminicide de Giulia Cecchettin, tuée deux semaines après la sortie d'Il reste encore demain, a rendu le film plus actuel que jamais. Cette étudiante de 22 ans a été kidnappée et tuée de 26 coups de couteau par son ex-compagnon. Il s'agissait du 102e féminicide de l'année en Italie. En conséquences, Il reste encore demain a été projeté au Sénat et dans des écoles, dans le cadre de campagnes de sensibilisation. Si vous êtes curieux, le long-métrage est disponible sur Netflix depuis le 13 juin 2025.