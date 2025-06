On vous recommande ces très bons films à voir absolument au cinéma, la séance ne coûte que 5 euros

A l'occasion de la Fête du cinéma, les séances sont à prix réduits : on vous conseille d'en profiter pour voir l'un de ces cinq films sur grand écran.

Avec la chaleur qui se profile, l'un des bons plans fraicheur est de s'enfermer au cinéma. Cela tombe bien, car les places sont à prix réduits du 29 juin au 2 juillet. A l'occasion de la Fête du cinéma, chaque séance (sans supplément comme la 3D ou l'IMAX) coûte seulement 5 euros pour tout le monde. Plusieurs films à découvrir dans les salles en ce moment, quels que soient vos goûts !

Blockbuster de la semaine, F1 promet d'offrir des sensations fortes aux spectateurs. Dans ce film réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick), Brad Pitt incarne un ancien champion automobile qui travaille en indépendant depuis un grave accident. Il est sollicité par une écurie en faillite pour l'aider à remporter le championnat de Formule 1 aux côtés d'un jeune talent brut. L'acteur américain de 61 ans a véritablement conduit les bolides pour les besoins du film, le résultat s'annonce ébouriffant !

Et pourquoi ne pas profiter de la Fête du cinéma pour vous faire une toile en famille ? L'adaptation en prises de vues réelles très réussie de Dragons emporte les petits et les grands dans une aventure de haut vol. D'autres films pour enfants sont également sortis ces dernières semaines au cinéma, comme le remake en live action de Lilo et Stitch ou le dernier film Pixar Elio.

© Nour Films

Si vous aimez les drames existentiels et que vous souhaitez être émus, nous vous conseillons de voir Life of Chuck. Ce long-métrage adapté d'un roman court de Stephen King est la dernière réalisation de Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), qui s'attache à raconter la vie d'un homme à l'envers pour se questionner sur notre place dans le monde. Côté drame également, Enzo, film posthume de Laurent Cantet, promet de vous arracher quelques larmes.

Vous êtes plutôt d'humeur romantique ? La comédie française Avignon est faite pour vous. Baptiste Lecaplain y incarne un comédien de pièce de boulevard en perte de vitesse qui tombe amoureux d'une comédienne de renom au Festival d'Avignon. Il lui fait alors croire qu'il va jouer Le Cid, et s'enfonce dans un mensonge qui va très vite le dépasser. Alison Wheeler et Lyes Salem font également partie du casting de ce film lauréat du Grand Prix du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez.

Amateurs d'horreur, nous pouvons également vous recommander le film de zombies 28 ans plus tard, de Danny Boyle. Il s'agit de la suite des films 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Alors que le virus de la Fureur a infesté le monde, des survivants vivent retranchés en communauté. Un père et un fils en sortent cependant un jour et vont découvrir à quoi ressemble le monde aujourd'hui, et de nombreux secrets inattendus. Autant de programmes pour célébrer le cinéma en beauté !