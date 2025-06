Brad Pitt a réalisé un défi complètement fou pour son nouveau film

Brad Pitt signe son retour au cinéma avec un projet qui a donné des sueurs froides à pas mal de monde.

On sait que Tom Cruise est un acteur qui aime prendre des risques. Ses cascades, toutes plus impressionnantes que les autres, l'ont prouvé à maintes reprises dans la saga Mission : Impossible. Mais il est loin d'être le seul à aimer les défis. Son partenaire dans Entretien avec un vampire, Brad Pitt, a récemment prouvé qu'il appréciait lui aussi les challenges... même si cela ne plait pas forcément à tout le monde, notamment aux assureurs et aux producteurs.

Dans un long reportage de GQ, on apprend ainsi qu'une compagnie d'assurance a posé des conditions très claires pour accepter de prendre en charge le dernier film porté par l'acteur de 61 ans. ""Brad Pitt ne doit pas mourir" : tel était, en substance, le sine qua non posé par la compagnie d'assurances pour accepter de couvrir le tournage de F1", écrit le magazine dans son dernier numéro.

Oui, c'est bien Brad Pitt qui conduit dans "F1". © Photo by Scott Garfield Courtesy Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

Car c'est bel et bien Brad Pitt, passionné de conduite, qui pilote les véhicules dans ce "Top Gun avec des voitures" proposé par Apple TV+ après sa sortie au cinéma. Il ne s'agit pas de véritables Formules 1, mais de modèles hybrides avec des moteurs de F2. En revanche, ils ont bel et bien tourné sur de véritables circuits de F1, comme celui d'Abou Dabi, lors de séquences filmés lors de vrais Grands Prix. Le réalisateur, Joseph Kosinski, a d'ailleurs déclaré auprès du magazine People que Brad Pitt a parfois atteint les 280 km/h sur le tournage.

Mais heureusement, selon un technicien qui s'est exprimé auprès de GQ, "Brad écoute et connaît ses limites", et n'hésite pas à laisser la place à sa doublure si la séquence lui semble trop complexe. Surtout, il s'est longuement entraîné, notamment lors de la grève des acteurs et des scénaristes en 2023, qui lui a permis de "piloter une année entière". Le tournage s'est donc déroulé à merveille, et aucun incident n'a été rapporté !

Réalisé par Joseph Konsinski, F1 suit l'histoire d'un vétéran de la course automobile, qui doit retourner sur la piste pour sauver une écurie en faillite. Il fait équipe avec un talent brut prêt à devenir numéro 1... qui pourrait devenir son rival. Pour plus d'authenticité, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a porté la casquette de producteur et a apporté de nombreux conseils et correctifs avant et après le tournage. Le film sort au cinéma le 25 juin 2025.