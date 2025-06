Cette semaine Netflix : voici les 3 séries qui valent la peine d'être vues

On vous a sélectionné les trois séries qu'il ne faut pas manquer en ce moment sur la plateforme de streaming.

Chaque semaine, c'est la même question : quels programmes regarder pour occuper nos soirées ? Si vous êtes abonnés aux plateformes de streaming, le choix est encore plus compliqué. Surtout sur Netflix, qui regorge de contenus et propose de nouveaux films ou séries chaque semaine. Si vous souhaitez vous investir dans plusieurs épisodes d'une fiction, nous vous avons proposé une sélection des séries à voir en ce moment sur la plateforme au N rouge.

1.Un thriller inspiré d'une histoire vraie

Depuis le 19 juin, les abonnés de Netflix peuvent lancer la première saison du thriller The Waterfront. Inspirée de faits réels, la série en huit épisodes raconte l'histoire de la famille Buckley, qui domine la ville d'Havenport en Caroline du Nord, grâce à une mainmise sur la pêche locale et la restauration. Mais après deux crises cardiaques du patriarche, son épouse et son fils doivent prendre la relève pour maintenir l'empire familial debout, alors que les affaires vont mal. Leur fille, en cure de désintoxication, pourrait toutefois menacer l'avenir de ses proches. Au casting, les abonnés reconnaîtront Holt McCallany (Mindhunter), Maria Bello (Prisoners), Jake Weary (The Walking Dead : Dead City) et Melissa Benoist (Glee, Supergirl).

© DANA HAWLEY/NETFLIX

2. L'héritier addictif d'Elite

Si vous êtes fans d'Elite, la nouvelle série espagnole de Netflix pourrait vous donner envie. Olympo fait monter la température depuis le 20 juin. L'intrigue se déroule dans le Centre sportif de Hautes Performances des Pyrénées, où les athlètes de haut niveau s'entraînent de manière acharnée. Amaia, capitaine de l'équipe nationale de natation synchronisée, s'inquiète de voir que certains athlètes deviennent meilleurs qu'elle, quitte à sacrifier leur vie entière pour le sport. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour être les meilleurs ? L'actrice Clara Galle, héroïne de la saga A travers ma fenêtre, est l'actrice principale de cette nouvelle série qui compte, pour le moment, 8 épisodes.

3. Le retour d'une série de science-fiction

Si vous préférez la science-fiction, La Brea est probablement faite pour vous. Cette série de la NBC en 3 saisons raconte la vie bouleversée d'une mère et de son fils lorsqu'un gouffre énorme s'ouvre à Los Angeles et crée un portail qui les envoie 10 000 ans dans le passé. Si la série a été annulée par sa chaîne d'origine, la saison 2 vient à peine d'être mise en ligne sur Netflix.

D'autres séries sont actuellement dans le top, comme le nouveau feuilleton quotidien Tout pour la lumière simultanément diffusé sur TF1, la série policière acclamée Les dossiers oubliés, la série documentaire Y a-t-il un dealer dans l'avion, ou encore le thriller Les survivants. D'autres programmes vont également sortir dans les prochains jours sur Netflix. L'événement de la semaine sera, sans conteste, la sortie de la troisième et dernière saison de Squid Game. Elle est mise en ligne le 27 juin.