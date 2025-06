"Ce film a changé ma vie" : noté 4,3/5, ce drame a bouleversé des générations de spectateurs

Au programme TV cette semaine, retrouvez l'un des chefs d'oeuvres du cinéma américain, qui a ému tout le monde à sa sortie il y a 20 ans.

Certains films marquent durablement les spectateurs par leur audace, leur sensibilité ou l'émotion qu'ils dégagent. Si bien que des années plus tard, ils restent des classiques indémodables maintes fois diffusés à la télévision ou sur les plateformes de streaming. C'est le cas d'un drame américain, qui continue de bouleverser le public, 20 ans après sa sortie au cinéma.

Les lecteurs de Linternaute sont, eux, conquis par ce film dramatique, puisqu'ils lui ont donné la note de 4,3/5 (sur 871 avis). Grâce au jeu précis et intense des acteurs, mais aussi grâce à sa délicatesse et sa mise en scène, il a retourné les spectateurs depuis sa sortie, il y a 20 ans déjà. "Ce film a changé ma vie", réagit un de nos utilisateurs dans la section commentaire, quand un autre dit ne "s'en être pas encore remis". Un troisième le qualifie de "grand film d'amour".

© Universal - © 2005 - Focus Features, LLC. All Rights Reserved.

Le secret de Brokeback Mountain est probablement l'une des histoires d'amour les plus passionnées et les plus déchirantes du septième art en effet. Sorti en 2005, ce long-métrage a permis au cinéaste Ang Lee (L'Odyssée de Pi, Tigre et Dragon...) de recevoir l'Oscar de la Meilleure réalisation. Le film a également obtenu l'Oscar de la Meilleure musique et du Meilleur scénario adapté en 2006. Il a aussi remporté la même année le Golden Globe du Meilleur film dramatique, mais aussi le Lion d'or à la Mostra de Venise quelques mois plus tôt.

Depuis, Le secret de Brokeback Mountain est devenu un incontournable. Ce drame suit la romance secrète de deux cowboys qui travaillent ensemble le temps d'un été dans les montagnes du Wyoming, en 1963, alors que les relations homosexuelles étaient encore tabous et même prohibées dans bons nombre d'Etats. Malgré la passion, leurs chemins se séparent et ils fondent chacun de leur côté une famille. Quatre ans plus tard, ils se retrouvent, et leurs sentiments n'ont pas changé...

Servi par des paysages somptueux et une magnifique musique, Le secret de Brokeback Mountain doit beaucoup à l'interprétation intense et bouleversante de ses deux acteurs principaux, le regretté Heath Ledger (The Dark Knight) et Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Zodiac...). Face à eux, on retrouve également les actrices Anne Hathaway et Michelle Williams.

Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez rattraper Le secret de Brokeback Mountain à la télévision cette semaine. Il est diffusé sur France 4 le jeudi 26 juin 2025. C'est à partir de 21 heures qu'il faut se rendre sur le nouveau canal 4 de la TNT. Si vous n'êtes pas disponible, pas de panique : l'oeuvre d'Ang Lee est également visible en streaming gratuit sur le site france.tv, jusqu'au 30 août.